El fiscal Taiano pidió que vaya a juicio una legisladora de izquierda por presuntos dichos antisemitas

El fiscal Eduardo Taiano pidió elevar a juicio oral la causa que investiga a la legisladora de la izquierda porteña Vanina Biasi por presuntas expresiones antisemitas volcadas en una serie de mensajes publicados en su red social X entre noviembre de 2023 y enero de 2024.

Para el fiscal Taiano, las ocho publicaciones bajo investigación, que tuvieron como antecedente y marco los ataques que Israel lanzó a la Franja de Gaza en octubre de 2023, “constituyeron actos discriminatorios antisemitas”, dirigidos a “incitar y alentar el odio contra la comunidad judía”.

Uno de esos mensajes, publicado en enero del año pasado, dice: “Los nazis sionistas necesitan destruir la ayuda humanitaria de la Unrwa para que el exterminio se acelere. Usan la hambruna, como ocurría en los campos de concentración nazis, como mecanismo de exterminio”.

“El estado sionista es nazi -sostiene en otro, de noviembre de 2023- por sus prácticas y su ideología y entiendo que a un propagandista de un Estado terrorista, genocida y asesino de niños le moleste leerlo, pero sus patoteadas no me van a silenciar”.

Entre los estándares que utilizó el fiscal para tamizar las publicaciones, según indicó en su dictamen, se encuentra el test de “las Tres D de Sharansky", un método que se utiliza para detectar cuando las críticas a Israel pueden devenir en una práctica antisemita.

El test consiste en revisar si existe una “demonización” en la naturaleza del país, una “deslegitimización” de su estado democrático y un “doble estandar” que aplique distintos criterios con otros países.

En su descargo, la exdiputada nacional sostuvo que las críticas apuntaban hacia el Estado de Israel y sus acciones, y que nada tenían que ver con el judaísmo.

Sostuvo que la imputación confunde los conceptos de antisionismo -el que defiende- del antisemitismo -por el que se la acusa- y alegó que su libertad de expresión se vio vulnerada.

“Se estaría criminalizando una opinión por ser opositora en tanto cualquier crítica a Israel se extiende al status de agresión a todos los judíos del mundo”, afirmaron sus abogados.

El fiscal sostuvo que las expresiones de Biasi -a contramano de lo que dijo la diputada en su apelación- no se mueven en el espacio delimitado por la Constitución para la libertad de expresión porque fomentan un “discurso de odio contra la comunidad judía, lo cual excede el ámbito de protección del derecho invocado”.

“Vamos a juicio oral ya, cobardes apologistas del genocidio, el supremacismo y el racismo. Ahí sí me van a tener que escuchar. Pongan fecha ahora”, desafió en redes Biasi.

La denuncia original fue formulada por el fiscal Carlos Stornelli el 29 de noviembre de 2023. El mes pasado, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de Biasi por estos hechos. Ahora, el pedido de elevación quedó en manos del juez Daniel Rafecas, que lleva el expediente.