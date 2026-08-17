El fuerte abrazo de Milei a Sturzenegger en el acto por San Martín

El presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger protagonizaron este lunes un efusivo abrazo durante el acto central en homenaje al general José de San Martín.

El primer mandatario saludó antes al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los ministros Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Mario Lugones (Salud), pero fue a Sturzenegger a quien Milei le dio el abrazo más largo.

El gesto, que incluyó palmadas mutuas, se produjo tras el fracaso de la Ley de Tierras y de la desregulación del servicio marítimo vinculada al practicaje portuario, dos iniciativas impulsadas por Sturzenegger.

El presidente Milei encabezó el acto por el paso a la inmortalidad de José de San Martín

El intento de modificación de la Ley de Tierras impulsado por el ministro Federico Sturzenegger buscaba flexibilizar los topes a la compra de terrenos rurales por parte de extranjeros.

Sin embargo, el oficialismo debió retirar ese capítulo del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se discutió en el Senado ante la falta de apoyo político y la presión social.

Por otra parte, el gobierno tuvo que dar marcha atrás con el decreto 716/2026, que buscaba desregular el servicio de prácticos. La normativa desató un paro que generó un caos en el comercio exterior.

Tras una severa parálisis portuaria que afectó a unos 150 buques de carga y provocó pérdidas millonarias directas por día, el gobierno nacional se vio obligado a suspender el decreto.

Vistas de la protesta en la Plaza de los dos Congreso en rechazo a la ley de tierras Martin Corssarini

En su lugar, el Ejecutivo puenteó al Ministerio de Desregulación y acordó directamente con el gremio una reducción del 20% en las tarifas de practicaje para normalizar la actividad portuaria y de la hidrovía.

Además de suspender el régimen impulsado originalmente por el Gobierno, la normativa crea una Mesa de Trabajo en el ámbito del ministerio de Seguridad Nacional. Esta integrada por funcionarios de esa cartera, de la Prefectura Naval Argentina y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), junto con representantes del sector de practicaje y pilotaje.

El Gobierno formalizó la marcha atrás con la desregulación que había impulsado en este sector OSVALDO TRAVERSO / CENTRO DE PATRONES

El objetivo será alcanzar consensos sobre las reglas que regirán la actividad. El ministerio de Seguridad, Prefectura y la Anpyn quedaron facultados para adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio.

Homenaje a San Martín

El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto central en homenaje al general José de San Martín, al cumplirse el 176° aniversario de su paso a la inmortalidad.

A lo largo de la mayor parte de su discurso Milei hizo énfasis en el significado de la libertad y el legado del libertador de la patria.

El Presidente Milei encabeza el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín. Captura

“La verdadera medida de un libertador no está cuando toma las armas sino cuando las suelta. San Martín murió ignorado por el pueblo que había liberado. La libertad es un derecho natural pero también una conquista”, explicó.

Además sostuvo que varias de las libertades logradas por San Martín se “fueron perdiendo”.

“Fuimos perdiendo nuestra libertad para comerciar, fuimos perdiendo nuestra libertad para emprender, fuimos perdiendo nuestra libertad para soñar con un futuro mejor, fuimos perdiendo nuestra libertad también para criticar a quienes suprimían nuestras libertades. Y estas libertades fueron perdidas en nombre de ampliar un Estado gigante”, señaló.