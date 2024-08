El fuerte cruce entre Cecilia Moreau y Martín Menem en plena sesión en Diputados: “Machirulo”

Escuchar

En el marco de la sesión en Diputados para tratar el financiamiento universitario y limitar el paro de docentes, la legisladora del bloque de Unión por la Patria (UP), Cecilia Moreau, mantuvo un acalorado entredicho con el titular de la Cámara baja, Martín Menem. La vicepresidenta primera de la Cámara trató de “machirulo” al sobrino del expresidente Carlos Menem por no mirar a algunos legisladores -incluida ella- cuando hacían uso de la palabra.

Luego de que Menem le concediera la palabra en el recinto, Moreau realizó un descargo: “Primero, no le voy a hacer una cuestión de privilegio, si no una personal. Cada vez que le levanto la mano para pedirle la palabra, y le pasa a muchos otros diputados, no me mira. Le voy a pedir que mire al recinto. No está siempre delante suyo el orador. Al costado hay también diversidades y coincidencias. La verdad me parece bastante machirulo no mirarme a mí o a otras compañeras diputadas. Tiene un trato de no mirar y hacer así con las manos, que en estos momentos tan difíciles es algo que quiero destacar”.

Luego, sobre la moción que pidió el diputado Nicolás del Caño (FIT-U) para tratar la visita de los seis legisladores de LLA a los represores detenidos en Ezeiza -que fue rechazada por mayoría-, planteó: “Quiero decirle que la cuestión del reglamento tiene un por qué. Y el planteo de la Izquierda con respecto a los apartamientos del reglamento, está estipulado. Si usted siguiera el orden de la sesión, votaríamos los apartamientos del reglamento y terminaríamos temas. Pero como intentan permanentemente renovar el reglamento sin modificarlo en el recinto, estos se hace muy difícil. No lo vamos a dejar pasar”.

“Por otro lado quiero decir, no se equivoquen con las cuestiones de privilegio. No nos la van a limitar. Lo plantamos siempre, siendo oficialismo u oposición. Siendo 99, 130 o siendo cuatro. Las cuestiones de privilegio tienen que ver no solo con nuestros fueros y nuestra libertad de expresión. Tienen que ver con las posiciones políticas de los diputados y diputadas. Las mayorías de hoy no son la mayoría de la semana pasada, ni las de mañana, ni las de la semana que viene. Intentar suspender las cuestiones de privilegio en el transcurso de la sesión es una forma más de intentar acallar el pensamiento y accionar de los diputados” , cerró.

Concluida la alocución de la diputada de UP, y antes de darle la palabra a la diputada Silvana Giudici, Menem respondió a las acusaciones: “Con todo respeto, hago lo que puedo. Tengo el mismo respeto por los 256 diputados que integran esta cámara. A veces no puedo mirar a todos al mismo tiempo. El jefe de bloque que tiene [Germán Martínez] sabe que es mi intención que todos participen y que hablen”. Mientras hablaba, Moreau hacía señas con ambas manos y rechazaba las explicaciones esbozadas por el titular de la Cámara baja.

