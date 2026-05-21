El fuerte cruce entre Leandro Santoro y Leila Gianni por su pasado peronista

Este miércoles, el legislador porteño Leandro Santoro y la concejala por La Matanza de La Libertad Avanza (LLA) Leila Gianni se sacaron chispas durante una entrevista televisiva. El cruce devino de una exposición acerca de la economía que terminó salpicada por rencillas personales entre ambos ediles.

“Mirá: esta sos vos repartiendo volantes para mí. Sos vos militando la campaña para mí”, espetó Santoro mostrando una imagen en su teléfono celular donde se la podía ver a Gianni haciendo los dedos en V durante una actividad militante del año 2021 que lo tuvo al referente kirchnerista como candidato a jefe de Gobierno porteño.

“Ay, mirá que linda que estaba: me encanta”, respondió, sarcástica, la concejal libertaria. “Ya está: cerremos el estadio”, sumó Santoro, y agregó: “¿Qué querés que te diga? El Gobierno miente y descalifica".

“2021 y vos repartiendo volantes para mí”, insistió Santoro, todavía con el celular en la mano. “Aparte, gratis: militante. Porque aparte la gente hablaba bien de vos. Vos eras una gran compañera: una gran militante”, siguió el legislador K, sin darle la posibilidad a Gianni de dar su descargo.

La foto que mostró Santoro donde se la ve a Gianni (de rojo) haciendo los dedos en V

“En términos personales no tengo ningún problema”, aclaró Santoro, y argumentó: “Lo que pasa es que es una hipocresía total. Sos vos repartiendo volantes para mí”.

Minutos antes, el intercambio que tuvieron en el programa A dos voces, emitido por la señal TN, también había sido de alto voltaje.

“Cuando la gente te escucha se empieza a dormir”, dijo Gianni luego de que Santoro haya formulado unos conceptos económicos. “La burbuja de la que hablás es la que estaba en tu gestión”, apuntó la funcionaria libertaria quien, tras ser interrumpida por el legislador porteño, se envalentonó.

“Callate la boca y escuchá”, devolvió Gianni, y sumó: “Recién dijiste ‘es de fascista no dejar hablar’, entonces: shhh...”. “Por favor, entonces dejame hablar: acá son cuatro contra una. Pero no hay problema muchachos, los atiendo de a uno”, exhortó la edil matancera.

Leandro Santoro, legislador porteño Santiago Filipuzzi

En el estudio televisivo, además de los conductores del programa y los protagonistas del cruce, estaban el auditor general de la Nación, Luis Naidenoff, y el diputado socialista Esteban Paulón.

En un intento por parte de Santoro de retomar la iniciativa del debate, Gianni contraatacó y dijo: “Callate y dejame terminar de hablar”. “La burbuja era la de ustedes, donde vos tenías a la condenada [en alusión a la expresidenta Cristina Fernández] por la que lloraste y tenías al fajador serial [en alusión al ex primer mandatario Alberto Fernández] con el que tocabas la guitarrita", desarrolló la concejal.

En palabras de Gianni, los exmandatarios kirchneristas se caracterizaron por “subsidiar todo, generar clientelismo político, utilizar a los sectores más vulnerables y generar un alto índice de pobreza”. “Javier Milei, además de venir a arreglar el desastre que generó el kirchnerismo durante los últimos 12 años, está poniendo a la Argentina de pie", resaltó la edil.

Leila Gianni, concejala de LLA en La Matanza (Fuente: Instagram/@leigianni)

Ante la atenta mirada de Santoro, Gianni enumeró: “Milei generó más empleo, más inversión, terminó con el empleo militante y con los piquetes. También sacó a 14 millones de personas de la pobreza y logró que la asistencia llegara de una manera directa”.

“Terminó con el curro que tenían armado y montado en cada estructura de poder”, cerró Gianni. Santoro, por su parte, optó por reírse.