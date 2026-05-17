Santoro le pide celeridad la Corte por el financiamiento universitario: “A ver si nos podemos apurar un poquito”

El legislador porteño por el kirchnerismo Leandro Santoro criticó la costumbre de Javier Milei de insultar a políticos rivales y periodistas y le exigió celeridad a la Corte Suprema de Justicia para que obligue al Gobierno nacional a cumplir con la ley de financiamiento universitario, norma que fue insistida por ambas cámaras del Congreso luego de que fuera vetada por el Poder Ejecutivo.

“Nosotros votamos la ley, insistimos y el tipo (por Milei) la judicializó. También la Corte (…) señores, a ver si nos podemos apurar un poquito, se perdieron 10 mil cargos docentes”, afirmó Santoro, quien hasta el año pasado era diputado nacional y participó en los debates que terminaron con la insistencia de la ley sobre cuya constitucionalidad debe resolver el máximo tribunal de justicia del país.

En declaraciones al programa radial A Confesión de Parte, de la periodista Romina Manguel, el dirigente del peronismo porteño criticó la política económica de la administración libertaria, a la que le destacó como “única decisión acertada” haber aumentado el monto de algunos planes sociales de manera estratégica, porque “ya sabían lo que iba a provocar” con su política económica.

“Ellos tomaron una única decisión de gobierno que fue acertada, que fue duplicar la AUH y la tarjeta Alimentar, porque ya sabían lo que iban a provocar: una recesión para bajar la inflación, paralizando los sueldos, pisando el tipo de cambio, abriendo las importaciones y subiendo las tasas de interés”, explicó el legislador. “Fue la única política social que hicieron, que les sirve para contener”, agregó.

El legislador porteño Leandro Santoro Pilar Camacho - LA NACION

En ese sentido, Santoro agregó que “el principal logro de Milei es controlar el dólar”, ya que eso le permite sostener la imagen de que maneja la situación. “Controlar la calle es importante, pero no es eso; la gente piensa que como Milei controla el tipo de cambio, maneja la economía más de lo que verdaderamente la maneja”, afirmó.

Por otra parte, Santoro aventuró que el año próximo Milei no sólo tendrá competencia desde el centro y la izquierda, sino que también le surgirán competidores en el espacio del arco ideológico en el que se mueve la administración libertaria.

“También va a tener competencia por derecha. ¿O alguien cree que Patricia (Bullrich) no va a ser candidata a presidenta o que la derecha no va a tener otro candidato?”, opinó Santoro, quien destacó de que “no es gratis decirle señor Chatarrín al señor de los tubos sin costura”, en alusión al empresario Paolo Rocca.

El dirigente porteño evaluó que el sistema político argentino “entró en la locura de dejar que las reglas de tuiter (ahora X) gobiernen el debate político”. Al respecto, Santoro cargó las tintas en la figura de Milei y su responsabilidad institucional. “No termina de entender que no es lo mismo el Milei panelista que Milei presidente, y esa es una de las cosas que más preocupa”, dijo.

“Lo que le dijo a (Débora) Plager. Este tipo es Presidente de la Nación. Cómo dice genocidio’”, se preguntó Santoro, al referirse a las declaraciones del jefe del Estado, en la que las calificó de asesina y genocida a la periodista de La Nación+, entre otros medios, por tener una postura a favor del aborto.

Santoro también se refirió a las declaraciones en las que Patricia Bullrich habló de la emocionalidad particular que tiene el jefe del Estado.

“Es un delirio esto que dice Patricia Bullrich, esto de la emocionalidad del Presidente .¿Qué está diciendo? Es un desequilibrado emocional, entiéndanlo; y nadie dice nada”, dijo el legislador porteño, quien se compadeció de la actual senadora y exministra de Seguridad: “Con todas las críticas que tengo, Patricia es una política profesional. No sé qué piensa cuándo va a las reuniones de gabinete. Debe pensar en otras cosas mientras escucha a Milei”.