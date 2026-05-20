El Gobierno le quitó a la Untref un terreno en el que iba a construir una sede en pleno Palermo

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) publicó este miércoles una resolución a través de la cual le quitó a la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) un inmueble estatal ubicado en la avenida Córdoba 5405/11, Palermo, porque consideró que ya no lo necesita y que estaba en desuso. La gestión del expresidente Alberto Fernández le había cedido el terreno a la universidad pública para que hiciera una nueva sede que tuviera actividades audiovisuales.

El inmueble había sido asignado a la Untref en 2023 y se iba a destinar a la instalación de otra sede de esa universidad en la Ciudad. Iba a concentrarse en su totalidad en actividades audiovisuales y además contemplaba la construcción de un edificio con aulas, sala de proyección, talleres e islas de edición, oficinas administrativas y depósitos.

El terreno en Córdoba y Juan B. Justo

Según la Resolución 78/2026, publicada en el Boletín Oficial, la propia universidad informó en abril que el edificio era “prescindible” para su gestión. Además, los informes oficiales describieron que el lugar estaba desocupado, con sectores abandonados, sin techo y con malezas, aunque con seguridad en el lugar.

El terreno en Palermo que el Gobierno le sacó a la Untref

Fuentes de la casa de estudios indicaron a LA NACION que si bien la Untref tuvo la iniciativa para levantar una nueva sede, no tuvo los recursos suficientes para construir y adaptarla. “Por otro lado, el Gobierno, a través de AABE, solicitó la devolución del terreno”, marcaron.

De esta manera, la Untref deja de tener asignado esa edificación en Córdoba y avenida Juan B. Justo, y la misma vuelve al circuito de AABE para que defina un nuevo destino. Mientras tanto, la casa de estudios debe seguir custodiándolo.

Una de las alternativas para ese lugar podría ser la venta, ya que la zona, el límite entre Palermo y Villa Crespo, se encuentra en pleno auge inmobiliario. El terreno suma más de 1150 m² en una zona donde el valor del metro cuadrado residencial ronda entre US$2700 y US$3400, según relevamientos privados del mercado inmobiliario.

Un rincón porteño cambió por completo GCBA

La transformación de la zona es notoria. Los cambios empezaron antes de la pandemia con el desmonte del Puente de la Reconquista, la generación de espacios verdes y la construcción del viaducto en altura del tren San Martín.

Además, el gobierno de Javier Milei mantiene una política de racionalizar y vender activos inmobiliarios estatales considerados ociosos o innecesarios, bajo la premisa de mejorar el aprovechamiento del espacio público.