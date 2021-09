El funcionario porteño que le cae bien a Cristina Kichner

En medio del acto de cierre de campaña del Frente de Todos (FTD) en Tecnópolis, la vicepresidenta Cristina Kirchner, la primera en tomar el micrófono hoy, sorprendió a los presentes al elogiar a un funcionario porteño de la oposición. La expresidenta destacó la labor del ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, y lo definió como “un tipo muy serio”.

“El otro día en un programa de televisión estaba hablando un funcionario que la verdad me cae muy bien, no lo voy a criticar porque me parece un tipo muy serio. Es el ministro de Salud, Fernán Quirós”, resaltó la vicepresidenta en relación al funcionario porteño a la hora de referirse a la campaña de inoculación del Gobiermo.

Sin embargo, luego le dedicó un ácido comentario: “Él decía que cuando les llegaban las vacunas a Ciudad al otro día ya estaban vacunando. Y, sí hermano, si tenés 200 kilómetros obviamente que podés vacunar más rápido, porque está todo más cerca. En la Provincia tenemos 3300 kilómetros”.

De este modo, la vicepresidenta destacó la campaña de inoculación masiva del Gobierno y resaltó a lo largo de su discurso que “se levantaron 30 hospitales portátiles y en la provincia de Buenos Aires se terminaron cinco hospitales” que, aseguró, al final de su Presidencia “había dejado prácticamente terminados pero que se habían negado a abrir”.

Por otro lado, a diferencia de lo que sucedió con Quirós, la exmandataria dedicó durante el acto un irónico mensaje de agradecimiento a Mauricio Macri “Tecnópolis es como recibirlos en el living de mi casa. Así lo siento. Pero ustedes saben que se hizo por decisión de Macri”, dijo, jocosa, la vicepresidenta.

Tecnópolis

La historia de Tecnópolis, a la que hizo referencia la expresidenta, empezó en 2010. Macri, que era jefe de Gobierno porteño, negó el permiso para hacerla en Recoleta. Argumentó que colapsaría el tránsito en la zona durante 40 días, lo que afectaría a 500.000 personas por día.

“Sobre la base de los estudios técnicos realizados por nuestro equipo de tránsito, llegamos a la conclusión de que no es posible organizar Tecnópolis en el parque Thays. El motivo es que afecta la circulación vehicular sobre Figueroa Alcorta, Libertador y el boulevard que está detrás de la Facultad de Derecho, que opera como un aliviador del tránsito”, afirmó Macri al descartar la idea. Y ofreció la Costanera Sur, el Parque Indoamericano o el Parque Roca. “Nos quieren mandar donde solo hay dos o tres líneas de colectivos”, fue la respuesta de Oscar Parrilli, principal promotor del proyecto.

En relación a ello, surgió lo que Cristina contó en el acto de hoy y su irónico elogio a Macri. La exmandatario relató que salieron a buscar un terreno en la provincia de Buenos Aires y encontraron 52 hectáreas sin uso en Villa Martelli. Finalmente se decidió hacer un espacio permanente. El Tecnópolis que hoy Cristina definió como “el living” de su casa.

LA NACION