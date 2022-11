El gabinete, dividido por la pulseada electoral entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández

escuchar

El acto público que encabezará hoy la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Estadio Único de La Plata se constituirá en un verdadero test de lealtad a la expresidenta. Retornará seguramente el “operativo clamor” para que “la jefa” vaya por un nuevo período de gobierno en 2023, tal como sucedió hace dos semanas, aunque no de manera tan contundente y masiva como la que se espera hoy, en el acto organizado por la UOM en la localidad bonaerense de Pilar.

La presentación de Cristina mostrará con claridad la división en el corazón del gabinete nacional, entre los embanderados con el proyecto CFK 2023, los que respaldan al presidente Alberto Fernández en su intención de “participar” en la interna del Frente de Todos e ir por su reelección, y quienes aún no se han manifestado o tienen sus propios proyectos personales.

En el primer grupo se distinguen, claramente, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y sus pares de Justicia, Martín Soria, y Cultura, Tristán Bauer. El titular de la cartera política, a quien desde hace meses se menciona como eventual “candidato de Cristina” a la Presidencia, ya dejó trascender que estará en La Plata, y es uno de quienes piden al Presidente una “mesa de diálogo” para debatir las postulaciones del año que viene, un paso que Fernández se resiste a dar. Soria, en tanto, es uno de los alfiles mediáticos de la vicepresidenta en su embestida contra la Corte Suprema y la jueza María Eugenia Capuchetti por la investigación del frustrado atentado en su contra.

Del otro lado de la grieta oficialista se distinguen amigos personales del Presidente, como el canciller Santiago Cafiero, que hace tres días, desde Bali, afirmó sin medias tintas que “como militante peronista, mi convicción es que Alberto debe ir por la reelección”. Al canciller y exjefe de gabinete, que subió a redes sociales una foto con el estadounidense Joe Biden, se le sumaron el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y la flamante ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Ambos se transformaron, en las últimas semanas, en defensores públicos del Presidente y la gestión. Sin ser parte del gabinete, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, también cumple el rol de defensor del Gobierno, un poco atenuado en los últimos días.

Argentina reiteró en la Cumbre de Líderes del @g20org en Bali que las potencias deben cumplir su compromiso en la lucha contra el cambio climático: USD 100.000 millones de contribuciones voluntarias para las naciones en desarrollo. pic.twitter.com/PcwNx5iEBN — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) November 16, 2022

Con “corazoncito K”, pero sin tomar partido están dos viejos ministros de Néstor Kirchner: Jorge Taiana (Defensa) y Daniel Filmus (Ciencia). “Son neutrales, les tira más Cristina pero son responsables”, comentaron cerca de uno de ellos. En el mismo grupo podría ubicarse a Gabriel Katopodis, que estará hoy en La Plata pero “como dirigente bonaerense”, sin tomar partido-aseguran-por Cristina o Alberto Fernández.

“No entiendo para qué va Katopodis. La Cámpora no lo quiere y no le dan lugar”, lo criticó un miembro del gabinete. Según trascendió, otros exministros de cuño bonaerense, como Juan Zabaleta, Jorge Ferraresi y Julián Domínguez, estarán en el estadio platense en el que habrá renovados pedidos para que la expresidenta vaya por un nuevo período de gobierno. “Gabriel es dirigente del PJ y militante. Pide siempre más acuerdo, y más diálogo. Por eso, lo mejor para él es estar en todos los actos del peronismo. De candidaturas no hablará hasta el año que viene”, explicaron cerca del ministro de Obras Públicas.

Máximo Kirchner, Gabriel Katopodis y Wado de Pedro en el Congreso del PJ PBA en Mar del Plata, desde donde el hijo de Cristina apuntó contra el Presidente Facebook

En igual sentido, pero al revés, ministros más cercanos al Presidente como Matías Lammens (Turismo y Deportes) y Carla Vizzotti (Salud) prefieren no expedirse sobre el tema para no quedar salpicados por la interna. Cerca del ministro de Educación, Jaime Perczyk, afirmaron que “no está jugando en la interna”, aunque aclararon: “El es parte del Frente de Todos, entiende que existen diferencias y matices y que es legítimo que todos jueguen”.

Manzur y Massa, dos que tienen ambiciones personales y que evitan involucrarse en la pelea entre Alberto y Cristina Ricardo Pristupluk

Con ambiciones personales definidas, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de gabinete, Juan Manzur, no tienen previsto expedirse ni optar, por el momento, por uno de los dos bandos en pugna. Concentrado en la economía, y con interés en mantener buenos vínculos con la fórmula presidencial en ejercicio, Massa ya avisó que su objetivo es ser candidato presidencial “en 2027″, aunque cerca suyo no descartan que el propio “dedo” de la vicepresidenta termine acelerando los tiempos. Ministros que le responden al tigrense, como el titular de Transporte, Alexis Guerrera, también han mantenido el silencio.

Manzur, que sería candidato a vicegobernador de Tucumán, en mayo, tiene previsto iniciar su propia campaña por la Presidencia, por lo cual no estará hoy en La Plata ni se sumará al coro de quienes defienden el “derecho” del Presidente a buscar su reelección.

