El kirchnerismo se prepara para un fin de año de peleas extremas con la Justicia

escuchar

La decisión del kirchnerismo de reforzar con el apoyo del pleno del Senado la designación de Martín Doñate es la prueba de que se prepara para llevar la pelea por una banca del Consejo de la Magistratura hasta lo más extremo de un conflicto de poderes. Según los senadores que responden a Cristina Kirchner, forzados por la propia Corte.

La semana pasada, cuando el máximo tribunal declaró que la primera designación de Doñate, la de abril, había sido nula, acusó del “ardid” a la vicepresidenta. Fue ella quien, como presidenta del Senado, firmó el decreto de esa designación. Esta vez, el kirchnerismo reforzó su decisión con el aval “por unanimidad” de la Cámara alta, en una sesión de la que no participó la oposición. Un aval sui generis, que no era necesario y no está previsto en la ley; una formalidad que obligará a la Corte, si no acepta tomarle juramento a Doñate, a decidir contra el Senado y ya no solo contra un decreto de su presidencia.

La senadora camporista Anabel Fernández Sagasti explicó que se veían en “la necesidad de ratificar el decreto” con una decisión del pleno del Senado porque hay un “claro conflicto de poderes”, una “intromisión del Poder Judicial”, y le dijo a los jueces de la Corte: “Tenemos la libertad para agruparnos en los diferentes bloques que consideremos” .

Anabel Fernández Sagasti, senadora del Frente de Todos por Mendoza y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales Captura

El fallo que dictó el tribunal el 8 de noviembre anulaba la designación anterior de Doñate, la de un mandato que terminaba el viernes pasado. ¿Es aplicable también a su nombramiento de ahora?

Quienes afirman que sí sostienen que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda no se limitaron en su fallo a derribar un mandato que estaba por caducar; que fueron más allá y obturaron así un nombramiento como el de hoy. Los jueces declararon la semana pasada que “la partición del bloque Frente de Todos resulta inoponible a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura” ; es decir, que esa división que los senadores kirchneristas hicieron del bloque mayoritario para nombrar a Doñate en abril no vale a los efectos de designar consejeros. Podrá regir la división dentro del Congreso, pero no al momento de integrar el organismo que selecciona y controla a los jueces.

“Si para la Corte era una trampa en ese momento, es una trampa hoy. Treinta y siete manos levantadas de senadores no legitiman una trampa”, dijo a LA NACION el senador opositor Luis Juez, que reclama para sí la silla del Consejo que el kirchnerismo le asigna a Doñate. Juez va a volver a llevar su reclamo a los tribunales. “Estamos preparando el amparo y la denuncia penal”, anunció. Si es un amparo, no será directo en la Corte sino en primera instancia, pero Juez aclara que la estrategia no está definida.

Mientras tanto, el kirchnerismo se prepara para un fin de año de enfrentamientos extremos con la Justicia . Y el del Consejo podría no ser el más grave.

Falta muy poco para que termine del juicio del caso Vialidad, en el que la fiscalía pidió una pena de 12 años de cárcel para Cristina Kirchner. Este viernes se celebrará la única audiencia que falta antes de las “últimas palabras” de los 13 acusados; horas después de que terminen esas manifestaciones finales, el tribunal leerá su veredicto, que según el kirchnerismo ya está escrito y es condenatorio.

El fiscal Diego Luciani, de la causa Vialidad

Además, si se cumplieran estrictamente los plazos procesales, antes de fin de año debería definirse también si se reabre la causa Hotesur-Los Sauces, donde Cristina Kirchner y sus hijos fueron investigados por sus negocios hoteleros y acusados de lavado de dinero. El caso se cerró antes de que empezara el juicio y la Cámara Federal de Casación debe decidir ahora si lo reabre. El supuesto fraude que se juzga en el caso Vialidad es “delito precedente” del presunto lavado que se investigó en esta causa.

Y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, empezó a preparar esta semana el terreno para una derrota en la Corte por los fondos en disputa con Horacio Rodríguez Larreta. Publicó un tuit en el que aludió a “trascendidos periodísticos” que le auguraban un triunfo a Larreta, publicó un video con gobernadores advirtiendo que estaba en juego el federalismo y volvió a sugerir que la Justicia juega para la oposición. “¿Fondos en año electoral?”, se preguntó.

A todo esto se suma la avanzada pública de Cristina Kirchner contra la jueza que investiga el atentado en su contra, María Eugenia Capuchetti. La recusó y ya lleva dos videos subidos a Twitter contra ella. Capuchetti se niega a dejar el caso y resolverá la Cámara Federal. Los abogados de la vicepresidenta ya dijeron que nada esperan de esos camaristas -y en general, de Comodoro Py-.

La semana pasada, en una audiencia frente a esos mismos jueces, José Manuel Ubeira, el abogado de Cristina Kirchner, anticipó que se preparan para peleas largas. “Estamos acá sentados porque tenemos que recorrer el pedestal para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos” , dijo. Insistió en que él decía lo que ella piensa.