escuchar

El gobernador bonaerense Axel Kicillof replicó esta tarde un duro descargo de su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, contra el gobierno de Javier Milei por la ley ómnibus. “Saquen de su cabeza que nos van a ver de rodillas”, finaliza el escrito del mandatario patagónico.

Weretilnek pidió este jueves al gobierno nacional que “deje de amenazar y convoque al diálogo” y aseguró que su administración no va a “aceptar ningún tipo de apriete” para apurar la sanción de la Ley Bases. “Saquen de su cabeza vernos de rodillas”, añadió el mandatario en un posteo por redes sociales. Sus conceptos fueron reposteados por el bonaerense Kicillof.

El gobernador de Río Negro se refirió a las declaraciones formuladas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien adelantó que si no se aprueba el proyecto de Ley Bases en el Congreso, el Gobierno se verá obligado a revisar partidas para las provincias.

Y también a una publicación del ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, quien adelantó que sin la sanción de esa ley “como dijo el presidente Javier Milei, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias”.

“Recibir este tipo de agravios del Gobierno central es muy triste y molesto. Desde el interior no vamos a aceptar ningún tipo de apriete: vamos a defender a Río Negro y a las provincias patagónicas”, enfatizó Weretilneck.

Nuestra República se formó por la unión federativa de las provincias. El federalismo es un principio fundamental de la organización política de la Argentina.



Los gobiernos provinciales garantizamos servicios esenciales como la seguridad, la salud y la educación. Es una falacia… — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) January 25, 2024

Además, revalorizó la “unión federativa de las provincias” y destacó que el “federalismo es un principio fundamental de la organización política de la Argentina”.

Remarcó que las provincias garantizan “servicios esenciales como la seguridad, la salud y la educación” y advirtió: “Es una falacia decir que las provincias somos responsables del déficit fiscal de la Argentina”.

“Nosotros no somos responsables” de ese déficit, manifestó y sostuvo que en la Patagonia producen más del 90% del gas y el petróleo del país, generan más del 25% de la energía eléctrica que hace funcionar a la Argentina. Y destacó: “Tenemos en nuestras provincias los mejores centros turísticos que generan divisas”.

El Presidente dijo el martes, en la primera reunión de gabinete luego del viaje a Davos, que “si la ley no se aprueba, va a ser peor para todos, en especial para las provincias”. Milei dejó trascender que las retenciones “son asunto cerrado” y que no habrá negociación. E instruyó a su portavoz, Manuel Adorni, para que deje en claro que las consecuencias, en caso de que la ley no se apruebe, serán mucho peores para las arcas provinciales.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, en la reunión con los gobernadores

“Lo que va a pasar (si no se aprueba la ley) es que se ajustarán las cuentas públicas, y esto va a incluir revisar todas y cada una de las partidas que se transfieren a las provincias, sin tener ningún tipo de contemplación”, dijo Adorni con tono de amenaza durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Agencia Télam

LA NACION