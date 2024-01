escuchar

Continúa creciendo la tensión entre el gobierno de Javier Milei y las provincias, sobre todo los legisladores de Juntos por el Cambio, que luego del dictamen de la ley ómnibus marcaron que no votarán a favor de la suba de retenciones y la reforma jubilatoria. A partir de esto, el diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Leandro Santoro realizó una dura advertencia en caso de que no se apruebe la ley en el recinto. “Le van a echar la culpa a la casta”, sentenció el legislador que responde al kirchnerismo.

Este jueves el gobierno libertario volvió a elevar la tensión con los gobernadores, ya que aseguró que las medidas serán más duras si no se aprueba la ley ómnibus, que deberá tratarse en la Cámara de Diputados el próximo martes. El enojo de gobernadores de Juntos por el Cambio recae en la suba de retenciones específicamente, ya que con el recorte en las transferencias discrecionales y la reforma del Impuesto a las Ganancias, la recaudación bajó significativamente. Con esta tensión es que Santoro aseguró que el Gobierno “ya está fundiendo a las provincias” y que las economías regionales “están pegando un grito en el cielo”.

En una entrevista para Radio 10, el legislador de UP advirtió que de no conseguir acuerdo con los “aliados”, o bloques “dialoguistas”, compuestos por Pro, la UCR, la CC y Hacemos Coalición Federal, el Gobierno “prefiere ir al recinto y perder para decir que la culpa es de la casta”.

“Milei los quiso engañar a los aliados y viceversa. El Presidente se llevó la victoria simbólica del dictamen y ahora apareció el quilombo porque les habían hecho firmar un papel en blanco”, enunció Santoro. En tanto, acusó al Presidente de tener “una falta de expertise terrible”, por la presión desde el Ejecutivo para aprobar la ley. “Un gobernador que ceda a esa semejante presión, no puede mandar más en su provincia. Se los está poniendo en un lugar incomodísimo. Lo que me parece que nunca sucedió es que se los provoque de esta manera públicamente. No es que se está peleando con Kicillof, se está peleando con Pullaro, Llaryora, Frigerio, Torres. Es muy raro”, agregó el diputado.

Fue el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, el primero que alzó la voz en contra de las retenciones, justo antes del dictamen. El pasado martes, había apuntado contra el Gobierno por proponer aumentar un 15% las retenciones aunque luego la medida se eliminó del proyecto para las economías regionales. “Los impuestos tienen que ser lo menos disruptivos posible. Le pusieron 15 a todo. Seguramente no tuvieron el tiempo necesario para hacer microeconomía, para tener en cuenta el interior. Zonas del interior después quiebran y quedan en el abandono, y no lo vamos a permitir”, expresó en una entrevista radial. Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habló luego del dictamen y dijo haber regresado “con un sabor agridulce” a su provincia y cuestionó a la Casa Rosada: “Esperábamos que el Gobierno nos pudiese escuchar al interior productivo. Poner retenciones al campo y a la industria, que exportan valor agregado, es no entender lo que sucede lejos de Buenos Aires”.

Maximiliano Pullaro

En ese sentido, Santoro aseguró que ambos “estuvieron bien defendiendo su provincia”. “Milei dice, ‘ya te saqué la guita de la coparticipación y ahora las transferencias y con la ley pierden mercados porque aumentan las retenciones’. Los tipos quiebran. Los están acorralando en todos los sentidos, políticamente y económicamente”, expresó.

“La pelea no la está teniendo con nosotros, la está teniendo con [Miguel Ángel] Pichetto, Pullaro, con la Coalición Cívica. Ojalá no salga la ley, es un desastre. Políticamente va a quedar desprestigiado el Gobierno, pero todo lo que propone es dañino”, cerró Santoro.

LA NACION