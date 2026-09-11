El gobernador de Catamarca confirmó que unificará las elecciones locales con las nacionales en 2027

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, confirmó que su provincia votará en coincidencia con la elección nacional del año próximo. De esta forma, se convirtió en el primer mandatario provincial que unificará los comicios en 2027.

Como un nuevo guiño al presidente Javier Milei, que irá por la reelección y busca traccionar votantes a través de pactos con los gobernadores, Jalil -un peronista aliado a la Casa Rosada- hizo el anuncio en su cuenta de X.

“Hemos tomado la decisión de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales, y así se lo comunicamos al Gobierno nacional”, señaló el referente del peronismo de Catamarca y uno de los opositores que suelen cooperar con La Libertad Avanza en el Congreso.

“Esta definición responde además a la necesidad de darle previsión a todos los partidos y a un principio que sostenemos desde el primer día: administrar responsablemente los recursos de los catamarqueños”, continuó Jalil, quien descartó la chance de competir por otro mandato y apuesta por Gustavo Saadi como su sucesor.

Hemos tomado la decisión de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales, y así se lo comunicamos al Gobierno nacional.



Esta definición responde además a la necesidad de darle previsión a todos los partidos y a un principio que sostenemos desde el primer… — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) September 11, 2026

En la Casa Rosada, desde mitad de año, ya barajaban con altas chances la posibilidad de que Catamarca unificara la elección. Así lo dejaban trascender en los despachos oficiales por información que venía desde la provincia.

Jalil fue en estos dos años y medio de gobierno de Milei uno de los más fieles aliados. Su cercanía con el Presidente derivó en fuertes críticas hacia él, sobre todo de parte del kirchnerismo. Como contraparte, su provincia fue una de las beneficiadas por los giros discrecionales.

En agosto, y como muestra de un nuevo acercamiento, desembarcaron en Catamarca el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

De momento, en el Gobierno prevén que la mayor parte de las provincias desdoblen las elecciones y voten en fechas distintas las candidaturas locales y las nacionales. Sin embargo, además de Catamarca, la única que confirmó su esquema fue Tucumán.

Osvaldo Jaldo desdobló en Tucumán Fernando Font

El gobernador Osvaldo Jaldo, que también tuvo su cercanía con la Nación pero que ahora en el arranque de la campaña volvió a enfriar el vínculo, firmó el decreto que estipula los comicios en su provincia el 9 de mayo de 2027. Ese día, los tucumanos elegirán gobernador y vice, legisladores provinciales, intendentes, concejales de la capital y del interior, y 93 delegados comunales.