Santilli y Caputo viajaron a Catamarca en un nuevo gesto de la Casa Rosada hacia los gobernadores aliados

En un nuevo gesto hacia los gobernadores dialoguistas, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el titular de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, viajaron este viernes a Catamarca. Allí se reunieron con los gobernadores de esa provincia, Raúl Jalil, y el de Santiago del Estero, Elías Suárez.

El viaje, previsto inicialmente para la semana pasada, pero suspendido por cuestiones climáticas, fue realizado, en lo formal, para firmar acuerdos vinculados a la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Planta Potabilizadora Albigasta.

Según apuntaron desde Balcarce 50, la visita de Santilli y Caputo forma parte de esa agenda de gestión federal: “Trabajar junto a las provincias, cumplir los compromisos asumidos y transformar proyectos pendientes en infraestructura concreta para el desarrollo”.

Además, en el caso de Catamarca, se firmaron acuerdos para delegar en la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales. Como ya sucedió en las últimas semanas con Santa Fe y San Juan.

Santilli, Jalil, Caputo y Suárez

En lo político, el gesto de que ambos funcionarios hayan viajado para la firma del convenio es un acercamiento que se suma, entre otros, al que Santilli hizo este miércoles. Fue cuando viajó a Misiones para participar del encuentro del Consejo Federal del Norte Grande, en el que, además de Jalil y Jaldo, también estuvieron Hugo Passalaqua, de Misiones; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Gustavo Sáenz, de Salta; Carlos Sadir, de Jujuy y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

La semana anterior también había habido otro encuentro en el norte, con Zdero y Valdés, todo en línea con la búsqueda del oficialismo nacional de lograr mayores acercamientos con los mandatarios provinciales afines. Los cuales son claves tanto de cara a lo que pueda suceder en los comicios de 2027, como también fundamentalmente al apoyo de los proyectos del Poder Ejecutivo en el Parlamento. Entre ellos, el apoyo en el proyecto de reforma política, que contempla la posible eliminación de las PASO y la modificación a la carta orgánica del Banco Central.

Jalil, Caputo, Santilli en la firma, junto al secretario de Infraestructura, Fernando Hermann

Parte de ese cuidado hacia ellos se vio en el recinto el jueves pasado, cuando se votó la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Allí, sin apoyo de varios sectores, debieron sacarse varios capítulos de la ley. Al tiempo que la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, al ver que Joaquín Benegas Lynch, senador del espacio, calificó de “tibios” a buena parte de los aliados, lo obligó a rectificarse y a pedirles disculpas “uno por uno”, según confirmaron distintas fuentes a LA NACIÓN.

A los gestos hacia los gobernadores y aliados se sumó en las últimas horas la decisión del Gobierno nacional de comenzar una serie de encuentros con Pro para dar lugar a un eventual acuerdo electoral de cara a 2027.

El primer acercamiento fue un llamado entre la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el expresidente, Mauricio Macri, a comienzos de esta semana. De allí se decidió comenzar con un primer encuentro, que se concretó este jueves, y sentó a Santilli junto a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, por los libertarios, y del otro lado, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis.

Según se informó, al término de ese encuentro, los mismos se repetirán cada 15 días, de acá en adelante.

Los aportes para el acueducto

El acueducto, cuyo convenio se firmó este viernes, permitirá ampliar el acceso al agua potable y generar nueva infraestructura para el desarrollo productivo de Catamarca y Santiago del Estero.

La obra cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y forma parte de una agenda que el Gobierno nacional busca profundizar para avanzar con las obras de infraestructura que la Argentina necesita, pero sin romper el equilibrio fiscal.

“Equilibrio fiscal e infraestructura no son conceptos contrapuestos. La Argentina necesita infraestructura para crecer y desarrollarse, pero tenemos que hacerla de manera sostenible: con inversión del sector privado y financiamiento de los organismos multilaterales a tasas competitivas y a largo plazo”, afirmó Santilli

En enero de 2025, los gobiernos de Catamarca y Santiago del Estero habían solicitado formalmente al Gobierno nacional avanzar con la iniciativa. Durante ese año se impulsó el proceso licitatorio internacional y se realizó la apertura de ofertas. Ahora Nación y las provincias avanzarán en su concreción.