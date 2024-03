Escuchar

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, volvió a celebrar la convocatoria que realizó el viernes el presidente Javier Milei en su discurso ante el Congreso de la Nación, pero consideró que debe ser antes del mes de mayo, fecha propuesta por el Ejecutivo. “Dos meses en la Argentina son como cuatro años por la situación de debilidad y la recesión que tenemos”, afirmó sobre la propuesta del mandatario de que la dirigencia política firme el próximo 25 de mayo en Córdoba los 10 puntos que estableció en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Poder Legislativo.

Llaryora subrayó que la actual situación “no es culpa del Presidente, él la hereda, pero claramente lo eligieron para arreglarla, no deteriorarla”. Y remarcó que “ya hay fábricas que están paralizando su producción, gente perdiendo su trabajo, por lo que la convocatoria tiene que ser lo más urgente posible”.

El gobernador de la segunda provincia más poblada de la Argentina insistió en que Milei actúa a destiempo. “El país perdió dos meses en los que podría haberse hecho algo para una recuperación económica. Necesitamos no cavar más la grieta, hay que terminarla y tender puentes, pero sabemos que la responsabilidad es del que conduce la Argentina”, valoró en diálogo con el canal TN.

“Me parece espectacular generar una especie de Pacto de la Moncloa argentino entre todos los sectores”, dijo en alusión a los acuerdos de Estado realizados en España tras la dictadura de Francisco Franco, pero alertó: “Si la invitación es ‘firmame esto y si no te gusta andate’, largamos ya de un principio casi sin posibilidades de éxito”.

Para el sucesor de Juan Schiaretti al frente del ejecutivo provincial cordobés, “vos tenés que invitar diciendo ‘estos son los objetivos y sobre esos objetivos podemos empezar a trabajar’, me parece que esa es la invitación al diálogo”.

Agenda propia

El dirigente justicialista de Córdoba criticó que Milei haya propuesto un acuerdo cerrado hacia la política. “A la Argentina le faltan acuerdos estratégicos a largo plazo, es algo que todos los sectores lo venían planteando. Creo que los acuerdos no tienen que ser solo de la clase política, sino también hay que sumar a los sectores productivos y del trabajo, para hacer una ampliación de la agenda”, apuntó.

Llaryora mencionó la reforma laboral como una de los puntos a resolver, que también está contenida en los 10 puntos que propuso el mandatario en su discurso del viernes. “La Argentina necesita una reforma laboral. No puede ser que un juicio laboral te termine cerrando un pequeño comercio. La industria del juicio laboral termina truncando el sueño de un emprendimiento”, expresó y aseguró que lo habló con “sectores gremiales y empresariales” y que hay consenso en ese tema.

“Yo fui uno de los gobernadores que cuando retiraron el paquete fiscal dije ‘tráiganlo’. Este plan fiscal tiene una debilidad estratégica que es que no está acompañada por un plan productivo”, resaltó Llaryora y pidió “acelerar un paquete productivo”.

El gobernador sostuvo: “Están viendo cómo está cayendo la recaudación y entrando en un proceso de recesión mucho más rápido que el que se esperaba. Ese plan fiscal que sacaron tenía un montón de medidas que profundizaron la recesión que para mi fue un error sacarlo”.

Luego, explicó cómo considera que debería haber sido resuelto: “Por ejemplo, si usted le va a decir como presidente o yo como gobernador que estoy dispuesto a generar un plan de eximiciones [impositivas] para la inversión; estoy dispuesto a hacer una moratoria para contratar a empleados y pasar en blanco empleados y que no tengan que pagar determinada multas; estoy dispuesto a hacer una moratoria financiera y un blanqueo. Al sacar ese plan, al separarlo, lo único que hace es que para estos dos meses mucha gente que tenía que tomar decisiones de inversión o blanquear situaciones no lo pueda hacer”.

Llaryora, por último, afirmó que “a partir del lunes empieza la agenda que ya no es la que plantea el Presidente, sino también la que plantean los diputados y senadores, como el apoyo a la educación”. “¿Qué país va a crecer sin apoyar a la educación?”, se preguntó y alertó sobre la quita dispuesta por el Gobierno del Fondo Salarial docente, al tiempo de que se quejó de que el Gobierno no le envía dinero para las jubilaciones. Eso conlleva a que no pueda haber “sostenibilidad fiscal”, según remarcó.

LA NACION