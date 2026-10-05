El gobernador de la provincia que más ATN recibió de la Casa Rosada no integró la comitiva de Milei en París

CÓRDOBA.- La radiografía de las transferencias de fondos de la Nación a las provincias entre enero y septiembre muestra una caída real interanual tanto en los giros automáticos (mucho más leve, apenas 0,6%) como en los no automáticos (60,1% contra igual período de 2025, aunque mejoraron respecto de agosto). Los envíos de este segundo segmento son los que revelan preferencias o castigos de la Casa Rosada hacia los gobernadores. El reparto discrecional.

A diferencia de las automáticas, estos recursos no responden a una fórmula de distribución establecida por ley y, por eso, adquieren especial relevancia en la relación entre la Casa Rosada y las provincias.

El Gobierno eligió a un grupo de mandatarios para acompañar a Javier Milei a la Semana Argentina en París y, según les subrayaron los funcionarios nacionales, lo hicieron porque son los que “acompañan” al oficialismo. La mirada está puesta en las próximas semanas y en cuántos votos aportarán para avanzar con la ley de presupuesto 2027 y la reforma electoral en el Congreso.

Dijeron presente Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco) y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Milei reunió a los 13 gobernadores argentinos que lo acompañaron a París Presidencia

La distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) es siempre un termómetro de la relación entre ambas partes. En lo que va del año, el ganador es un distrito cuyo gobernador no fue a Francia: Misiones ($ 25.000 millones). Se trata de Hugo Passalacqua, quien recientemente rompió su alianza con Carlos Rovira y comenzó a tener injerencia sobre los legisladores nacionales de su distrito.

Después sí aparecen jurisdicciones representadas en la comitiva, Corrientes ($ 19.000 millones), Catamarca ($ 18.500 millones), Salta ($ 18.000 millones), Entre Ríos ($ 15.000 millones) y Mendoza ($ 14.000 millones); Jujuy ($13.500 millones), Neuquén ($ 12.000 millones), San Juan ($ 10.000 millones); Chaco ($10.000 millones); Santa Fe ($8000 millones), Chubut ($6500 millones), Santa Cruz ($6000 millones) y Córdoba ($5000 millones).

Cierra la tabla La Pampa, con $ 3500 millones, liderada por el kirchnerista con mejor diálogo con la Casa Rosada, Sergio Ziliotto. Varias veces se ha reunido con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto Presidencia

Los giros no automáticos también incluyen partidas de una discusión pendiente que atraviesa a varios de los gobernadores que negocian con la Casa Rosada: los que Anses debe enviar a las cajas previsionales no transferidas. El mes pasado sumaron $13.000 millones, pero solo recibieron fondos La Pampa y Neuquén. Quedaron afuera distritos con convenios vigentes como Córdoba, Misiones, Santa Fe, Chubut, Entre Ríos y Corrientes. Todos los mandatarios que esperan esos recursos estuvieron en París. En algunos casos, según el informe de Politikon Chaco, ya se acumulan cuatro meses sin recibir estos pagos.

Los libertarios requieren de aliados en el Congreso y Santilli será el encargado de transformar los gestos de cooperación de los gobernadores en manos levantadas para aprobar los proyectos que son considerados claves por el oficialismo.

En lo que hace al comportamiento de las transferencias automáticas, la coparticipación cayó 1,5% real interanual en los primeros nueve meses del año, mientras que las leyes especiales crecieron 10,8% y la compensación del Consenso Fiscal avanzó 5,6%. En septiembre hubo una mejora de 4,2% real interanual, pero no alcanzó para borrar el saldo negativo acumulado.

De los 13 distritos cuyos gobernadores fueron a París, Catamarca fue el único que terminó los primeros nueve meses con una variación positiva: Raúl Jalil recibió $1,497 billones en transferencias automáticas, un 0,8% más en términos reales que en igual período de 2025. En el otro extremo estuvo CABA, con $1,251 billones y una caída real de 1,4%.