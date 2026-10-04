Tras la distención del clima en París, llegó el momento de transformar los gestos de los gobernadores en votos

CÓRDOBA.- Terminada la Argentina Week en París, donde Javier Milei tuvo “gestos” hacia los gobernadores -como compartir varias fotos, agradecerles su participación y charlar con ellos unos 15 minutos- comienzan semanas de profundización de las negociaciones. Con el objetivo de aprobar el proyecto de presupuesto 2027 y la reforma política que incluye eliminar las PASO, vendrán conversaciones “uno a uno” con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Pese a la cordialidad de los contactos y las apreciaciones positivas de Karina Milei y Luis Caputo durante las reuniones en París, los gobernadores dejaron en claro a la Rosada que ya dieron suficientes “pruebas de amor” y que llegó el momento de los acuerdos. “No más promesas”, deslizan varios mandatarios ante LA NACION con la mirada puesta en las elecciones provinciales de 2027.

Las fotos con Milei, las selfies con Caputo y las declaraciones elogiosas de unos para con otros mostraron un ambiente más distendido, pero empiezan a correr días claves para el cierre de consensos.

Tanto el Presidente como los funcionarios que lo acompañaron a París dejaron en claro que es clave su reelección y, del otro lado, lo que esperan son definiciones respecto a cómo jugará La Libertad Avanza en sus distritos. La mayoría de los 13 mandatarios presentes tienen la decisión de desdoblar la votación de la nacional.

En la ronda que Milei compartió con los gobernadores antes del encuentro con Emmanuel Macron -después, se sumaron a la foto de ambos presidentes-, los saludó a cada uno, les agradeció que lo hubieran acompañado a las reuniones con inversores y resaltó que mostrarse “juntos” es una buena señal. También les enfatizó la necesidad de trabajar unidos para evitar el regreso del kirchnerismo.

Los integrantes de la mesa política, antes del viaje, le habían sugerido al Presidente mostrarse considerado con todos los gobernadores, más allá de que con algunos haya mejor sintonía con otros. Karina Milei, según coincidieron algunas fuentes, deslizó que en las provincias de los presentes los libertarios no presentarán candidatos “de peso”. Y, en la misma línea, interpretaron los mandatarios algunas frases de Luis Caputo en la cena que compartieron.

El ministro de Economía planteó que en esa reunión estaban las provincias con las que querían “acordar”, las que “habían apoyado” la gestión de Milei. “No hay nada cerrado, empiezan las conversaciones decisivas”. Así definieron ante este diario cuatro de los gobernadores presentes, de los más cercanos a la Rosada.

“Coincidencias”

Los mandatarios, esta vez, pudieron compartir unos minutos de parados con el Presidente. En la ronda también estuvieron Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli quien es el encargado de llevar adelante las negociaciones respecto de los proyectos legislativos de interés para el oficialismo.

De la comitiva participaron el chubutense Ignacio Torres, Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco). También estuvo la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, con quien Milei le “mandó saludos a Martín (NR: Llaryora)”.

Quienes conversaron con este diario remarcaron que “esta vez” hubo “coincidencia en los mensajes” entre los hermanos Milei, Santilli y Caputo. El subrayado, seguramente, es porque están habituados a que conversan con el Jefe de Gabinete, salen con promesas y, después, la mesa política o Economía baja el pulgar y los acuerdos no se concretan.

Considera que las próximas dos semanas serán claves para definir el destino de los proyectos legislativos que el oficialismo quiere aprobar. Santilli puso ese tema sobre la mesa en la cena del miércoles en la embajada argentina, y ahora deberá encargarse de conseguir los votos.

En el presupuesto -además de las obras que los mandatarios reclaman sabiendo que incluirlas en el texto no es garantía de ejecución- los puntos donde más objeciones vienen planteando las provincias son el financiamiento universitario y los recursos para discapacidad. Los mismos en los que ya el oficialismo tropezó en el Congreso el año pasado. La otra observación es dejar que la actualización de la AUH y de todas las asignaciones quede en manos del Ejecutivo

A la reforma política y al presupuesto se le sumó inesperadamente un problema derivado del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la Ley de Tierras. La oposición convocó a una sesión especial para intentar avanzar contra el DNU 70, esto obliga al oficialismo a buscar apoyos también en este tema.

Si bien el ministro Caputo viene bregando por acuerdos políticos ampliados desde hace meses, su insistencia creció frente a una reactivación de la economía demorada en las grandes ciudades y al empeoramiento de los datos de pobreza.

Esa lectura hace que los gobernadores sean más optimistas respecto a las negociaciones sobre el presupuesto. “Cualquier tropiezo que se puede prevenir sería una torpeza”, plantea un mandatario de diálogo directo con el ministro.