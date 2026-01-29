El gobernador de Salta dijo que el PJ nacional está “totalmente acéfalo” y llamó a una intervención

“Estamos cansados de que la señora digite todo lo que se tiene que hacer”. La frase resonó este jueves en la puerta de la Casa de Salta en la ciudad de Buenos Aires, donde un grupo de gobernadores norteños se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, para negociar el apoyo a la reforma laboral. El autor de la frase fue el anfitrión Gustavo Sáenz, quien cargó con dureza contra la conducción de Cristina Kirchner en el PJ.

En un contacto con la prensa, Sáenz no ocultó su malestar con la forma en que la expresidenta lidera el principal partido opositor. A tal punto, que reclamó una intervención al consejo nacional del Partido Justicialista.

“Ella intervino el PJ en Salta, en Jujuy, en Misiones. Así le fue en las elecciones. Pero me parece que hay que intervenirla a ella”, lanzó Sáenz en la vereda de la Casa de Salta, antes de emprender el vuelo de regreso a la provincia.

Sáenz prosiguió: “Hablan de renovar, pero renovar no es reciclar”, advirtió y sumó: “El partido está completamente acéfalo”. Cuando le preguntaron por un liderazgo emergente como el de su par bonaerense Axel Kicillof, el salteño se limitó a decir: “No sé”.

“Acaba de salir la senadora (Carolina) Moisés diciendo que la han suspendido en el Partido Justicialista, a ella y a 300 afiliados de Jujuy. La verdad es que estamos cansados de que la señora digite a dedo todo lo que se tiene que hacer”, dijo en la misma línea Sáenz.

“Creo que de una vez por todas nos tienen...le tienen que dar la oportunidad a la gente de recuperar ese partido, que lo han terminado destruyendo”, remató Sáenz.