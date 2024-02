escuchar

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, confirmó que su provincia paralizará la producción de petróleo por 24 horas este miércoles en apoyo al reclamo de su par de Chubut, Ignacio Torres, frente a la decisión del gobierno de Javier Milei de recortar fondos de coparticipación. ”Se trata de una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación”, dijo el funcionario, que alentó a que se abra un espacio de diálogo para evitar llegar a esa medida.

Este martes por la tarde, los gobernadores patagónicos ofrecerán una conferencia de prensa en el Senado de la Nación y estarán acompañados por los legisladores nacionales de esas mismas provincias. Además de Torres -que encabeza el reclamo- estarán los mandatarios de Río Negro, Alberto Weretileck; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Santa Cruz, Claudio Vidal; y de La Pampa, Sergio Ziliotto. Por su parte, Gustavo Melella ya avisó que no concurrirá por tener actividades previstas en su provincia.

En declaraciones a la agencia Télam, el mandatario fueguino sostuvo este lunes que el país atraviesa “momentos muy duros y complejos” y le pidió a Nación “parar la pelota porque no es tiempo de malevos”. Melella cuestionó la postura de enfrentamiento que mantiene el presidente Javier Milei con las provincias y las medidas económicas que afectan los recursos de cada jurisdicción. ”El ajuste está yendo a los que menos tienen, a los trabajadores, y no a la famosa casta, eso es un verso”, afirmó.

El gobernador de Tierra del Fuego quiere paralizar la producción de petróleo. El de Chubut el abastecimiento de gas. Y el de Buenos Aires fantasea con cerrar los puertos. Pero el "desquiciado" es el Presidente... — Javier Lanari (@javierlanari) February 27, 2024

Melella dijo que “los que votaron a unos y a otros queríamos una Argentina de paz y no una de enfrentamiento, chicaneo o de provocaciones, y hoy vivimos eso”. Para el gobernador de Tierra del Fuego, lo que el Gobierno hace con Chubut es “poner en jaque a una provincia recortándole fondos”.

“El incentivo docente no se lo quitaron a Melella, sino que a todos los docentes de Tierra del Fuego”, insistió el funcionario patagónico. Respecto del enfrentamiento que mantiene Torres con el Gobierno y la reacción del gobernador, que amenazó con cortar la distribución de combustible, Melella lo justificó. Dijo que su par tomó al cargo en el Ejecutivo “con todas las ganas de llevar adelante su provincia con un plan de desarrollo y crecimiento, pero la quita de fondos lo pone en jaque ¿Cómo no va a reaccionar? En eso lo acompañamos y lo respaldamos todos los gobernadores”, declaró.

Melella confió en que haya “un camino de diálogo y una solución de acá al miércoles y no paralizar la producción de petróleo, porque los argentinos necesitan dirigentes con racionalidad”. ”Hay que reordenar cuestiones fiscales, es cierto. En el gobierno anterior tampoco estaban bien muchas cosas y había que cambiarlas, pero no con este ajuste brutal sobre la gente”, concluyó el gobernador fueguino.

A última hora de este lunes, el chubutense Torres afirmó que recurrirá “a la vía judicial” en la disputa que este distrito tiene con el Gobierno nacional por los recursos coparticipables y puso “plazo hasta el miércoles para que haya una solución concreta”. El gobernador se presentó en la Legislatura unicameral local, donde ocupó una banca (un hecho que jamás había ocurrido en la historia institucional), y aprovechó para “llevar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía”.

El gobernador de Chubut le reclamó a la Justicia que dicte una medida “autosatisfactiva” contra el Estado Nacional para que “cese” la retención automática de sumas de la coparticipación de la provincia en concepto de reembolsos por préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el reintegro inmediato de lo ya retenido.

La provincia concretó la presentación del texto de la demanda ante el juzgado federal de Rawson, a cargo del juez Hugo Sastre, quien dio vista a la fiscalía para manifestarse sobre la competencia de ese Tribunal y la competencia de la medida solicitada, informaron a Télam fuentes judiciales.

En el texto de 77 carillas al que tuvo acceso la agencia de noticias se indicó que “esta situación [la medida autosatisfactiva] deberá mantenerse por el plazo de la emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial dispuesto mediante la Ley N.º VII N.º 94″. En la demanda se reclama también que se ordene al Estado Nacional “renegociar la deuda en condiciones razonables que impliquen un plazo mínimo de cinco años de amortización y una modificación de las condiciones actuales de actualización de la deuda por CER”.

”Hoy me llamaron desde distintos sectores productivos para decirnos que de acá no sale un recurso más”, advirtió Torres ayer y aclaró que el camino será el fuero de la Justicia federal y no el de una acción de fuerza. En esa línea, reconoció que es de imposible aplicación el cortar el suministro de petróleo como se había deslizado la semana pasada desde Comodoro Rivadavia e ironizó diciendo que “creyeron que es cuestión de bajar una palanca y no es eso”. Según Torres, fueron los jubilados petroleros los que le pidieron tomar esa medida drástica.

