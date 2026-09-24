El Gobierno admite que habrá una suba de la pobreza que se conocerá hoy, pero dice que bajará para fin de año

En la antesala de que se conozcan esta tarde los datos oficiales del INDEC sobre la pobreza e indigencia en el país, puertas adentro del gobierno nacional ya admiten que los números mostrarán un repunte respecto del período anterior, aunque confían en que irá a la baja hacia fin de año.

Sobre los datos oficiales que se conocerán este jueves a las 16 con la difusión del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), en el Gobierno estiman que podría mostrar un incremento de entre 2 y 3 puntos porcentuales en pobreza e indigencia respecto del segundo semestre de 2025, con lo que la pobreza podría superar el 30%.

En la administración libertaria apuntan a que el incremento está relacionado con “la aceleración inflacionaria registrada durante algunos meses del período” anterior, lo que, completan, “impactó sobre el poder adquisitivo de los hogares”. Apuntan a que los datos deben ser analizados en ese contexto.

En tanto que, señalan que, tras el aumento de la inflación de marzo y abril, “el ritmo de incremento de los precios volvió a desacelerarse”. Y es por eso que creen que, “de sostenerse esa tendencia, acompañada por la evolución de los ingresos, la expectativa es que los indicadores sociales vuelvan a mostrar una mejora durante el segundo semestre”.

Proyecciones privadas calcularon que hubo 1,7 millones de nuevos pobres en el país en los primeros seis meses del año.

El crecimiento de la cifra de pobres e indigentes representaría el primer retroceso de ese indicador desde que se inició la gestión libertaria. Si bien en el Gobierno lo explican exclusivamente en relación con la inflación, consultoras privadas también lo vinculan con la baja en la actividad económica y el incremento que exhibió el desempleo, que según números que el Indec difundió la semana pasada aumentó del 7,6% al 7,9%.

En las filas oficiales hacen hincapié en que desde “el inicio de la gestión se produjo una reducción significativa de la pobreza y la indigencia”. Y aluden a los datos que muestran que en el primer semestre de 2024 esos indicadores llegaron al 52,9% y al 18,1%, respectivamente “para luego iniciar una trayectoria descendente hasta ubicarse en 28,2% y 6,3% en el segundo semestre de 2025″.

Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello durante la videoconferencia con los estudiantes de cinco escuelas. Argentina.gob.ar

En esa misma línea mencionan que, en cuanto a la pobreza infantil, el sector más vulnerable de la sociedad, “la pobreza alcanzaba al 67,1% de los menores de 17 años y la indigencia al 27,3% en el primer semestre de 2024. Mostraron también una trayectoria descendente hasta ubicarse en el 42,3% de pobreza y 9,4% de indigencia para el segundo semestre de 2025″.

Para la administración libertaria esa evolución está estrechamente vinculada “con el ordenamiento macroeconómico y, fundamentalmente, con la reducción de la inflación, que tiene un impacto directo sobre el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables y sobre el valor de las canastas básicas”.

Además, destacan que en paralelo, “se sostuvo y reforzó la asistencia directa a los sectores más vulnerables, principalmente a través de la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar”, en la que se priorizó las transferencias directas a las familias y “eliminando intermediaciones”, dos de las principales cruzadas de la cartera de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.