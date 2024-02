escuchar

El fracaso de la ley ómnibus y la escalada del conflicto entre el gobierno nacional y las provincias por los recortes de fondos llevaron al presidente Javier Milei a analizar la posibilidad de formalizar una alianza con el Pro que fundó Mauricio Macri y que tiene a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como una de sus principales referentes. El primer paso en esa dirección sería la fusión de los bloques de La Libertad Avanza y Pro en el Congreso, mientras que en una segunda etapa se evaluaría el ingreso de dirigentes del macrismo al gabinete libertario.

Así lo dejaron trascender integrantes de la comitiva presidencial tras el arribo de Milei a Roma, mientras que en Buenos Aires la ministra Bullrich le dio entidad a las versiones. De hecho, la titular de la cartera de Seguridad -y presidenta de Pro en uso de licencia- sostuvo que “se viene una coalición política” entre ambas fuerzas .

Según pudo saber LA NACION, lo que dijo Bullrich no fue solo una expresión de deseos en el plano personal, sino que viene de conversaciones que se mantienen puertas adentro en la cúpula del Gobierno. Fuentes al tanto de esos debates aseguran que el refuerzo en la alianza entre LLA y Pro por ahora “se piensa en términos de estrategia política y no en términos de cargos puntuales”.

A su vez, un dirigente cercano a Macri dijo que antes de avanzar en esa dirección “la discusión se debe dar al interior de Pro y llegado el momento se tomará la decisión que sea mejor para el país” . En la misma línea, sostuvo: “Tenemos un compromiso con el cambio y con la voluntad de la gente que quiere una forma diferente de hacer política, y siempre estaremos abiertos, pero hoy nuestra prioridad es organizar el Pro”.

“No se habla de cargos, se habla de interbloque” , remarcaron las fuentes consultadas por este medio. De ahí que las versiones señalan a Cristian Ritondo -el actual jefe del bloque de diputados de Pro- como el próximo titular del interbloque oficialista, con lo cual sería desplazado en términos políticos el libertario Oscar Zago, cuya actuación en el debate y la caída de la ley ómnibus fue objetada dentro del Gobierno.

De concretarse la integración parlamentaria de LLA y Pro, en la Cámara baja el nuevo interbloque sumaría 75 diputados y se convertiría en la segunda minoría detrás de Unión por la Patria (UP), en tanto que relegaría a la UCR y Hacemos Coalición Federal, dos bancadas que a priori podían considerarse amigables con el Gobierno pero que sufrieron escisiones a la hora de votar la ley ómnibus.

Las versiones

Pese a que las fuentes consultadas lo descartaron en lo inmediato, la consolidación de una alianza entre LLA y Pro decantaría luego en una mayor integración de la fuerza que conducen Macri y Bullrich al Gabinete de Milei . Las versiones señalan a la diputada María Eugenia Vidal como una referente que el Presidente sigue para ofrecerle la jefatura de la Anses en lugar de Osvaldo Giordano, un técnico vinculado al exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti.

Pero más allá del eventual desplazamiento del “cordobesismo” del gobierno libertario -también estarían bajo la lupa el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine- también se especula con la posibilidad de que la alianza con el macrismo redunde para Milei en la designación de un cargo de relevancia en la mesa chica del Gobierno. Se habla, en ese sentido, de mejorar la corroída relación con las provincias.

La posible formalización de la alianza entre los libertarios y el macrismo también fue abonada este viernes por uno de los dirigentes de mayor confianza de Macri, Guillermo Dietrich, en un sustancioso mensaje que posteó en las redes sociales. A su vez, Patricia Bullrich ratificó: “ Se viene un nuevo rediseño político, lo que se viene es una coalición entre el Pro y LLA. La idea es la que tiene que regir y no las estructuras políticas. Estamos caminando juntos”, expresó en LN+.

“Empujo para ese lado sin duda para que la idea no se frustre de nuevo en la Argentina, que el cambio no se frustre de nuevo. No podemos darnos el lujo de que otra vez el cambio se frustre por los intereses que te traban ese cambio”, explicó la ministra de Seguridad?, explicó. Y abundó que hay que “avanzar territorialmente sobre espacios que están dominados por gente que intentan destruir al gobierno desde dentro” .

Sobre la postura en el Congreso de los diputados que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, Bullrich dijo que deben tomar una decisión con respecto a “con quien están”. “Los funcionarios que responden al gobernador de Córdoba o que son parte del proyecto de Córdoba, si están con el Gobierno tienen que estar con el gobierno. Si no, tiene que estar al lado del gobernador de Córdoba. No pueden ser oposición y oficialismo al mismo tiempo”, advirtió.

“No se puede estar en la misa y en la procesión”, dijo al cuestionar el voto negativo de la diputada Alejandra Torres, esposa del cordobés Giordano. También apuntó contra la diputada y excandidata a gobernadora bonaerense por LLA Carolina Píparo: “Votó en contra de un artículo, hay que alinear a la gente”, afirmó. En ese marco, destacó que en Pro se “alinearon todos y del primero al último votaron a favor de la ley”.

Contra Scioli

Bullrich apuntó también contra el designado secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli: “Es importante que la gente que esté en el gobierno esté alineada con el mismo. No sé si Scioli está alineado. Hace muchos años que viene practicando una idea muy diferente”, sostuvo. “El Gobierno hoy tiene que alinearse políticamente. Esto no es un tema de amigos. Es un tema de que toda la gente tiene que defender una causa y jugarse por la causa”, concluyó.

Por su parte, el senador por Formosa Francisco Paoltroni (LLA) coincidió con la ministra Bullrich en la necesidad de una nueva conformación política basada en una alianza entre el espacio gobernante y Pro, ya que que “la idea tiene que regir cuando se comparte el pensamiento”. En declaraciones radiales, el senador que estuvo a punto de ser designado como presidente provisional de la Cámara alta y perdió una interna libertaria cuestionó al radicalismo porque “parece más representados” por el Frente de Izquierda.

