El Gobierno dice que por ahora dará de baja 15.000 contratos en el Estado

Luego de que el presidente Javier Milei anunciara el martes en el Foro Económico Internacional de las Américas que caerán otros 70.000 contratos estatales, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo este miércoles que este número es de los “contratos analizados” y que todavía el Gobierno no tiene la cifra final.

“Hay 15.000 que van a proceder a ser bajas al 31 de marzo, el resto se va a renovar por 6 meses mientras que sigue avanzando en el análisis de cada uno”, dijo el portavoz libertario durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. Sin embargo aclaró: “Son temas sensibles, hay lugares de trabajo e ingresos detrás, pero el trabajo de auditoría es muy quirúrgico. Los tiempos son más lentos de lo que uno quisiera. Todavía hablamos de un número no consolidado”.

Luego, agregó: “Nadie quiere hacer daño, sino depurar la planta pública y que la gente no pague salarios que no corresponden, que sea lo más justo. Hay un consenso de la sociedad de no seguir pagando cuestiones que no corresponden con la Argentina en la que vivimos y con lo que los argentinos votaron”.

Las declaraciones de Adorni se dan luego de que el martes el Presidente cerrara el Foro Económico con un discurso de alrededor de 50 minutos, en el que aseguró que iban a caer 70.000 contratos de empleos en el Estado y en el que realizó un balance de su gestión, negó que vaya a haber una devaluación y habló del “círculo rojo analógico”.

Poco después de terminada su participación, desde la Casa Rosada explicaron que el número de contratos que caerán no era el mencionado por el jefe de Estado. Sin hablar de un error presidencial, advirtieron que “70.000 es el universo de contratos en revisión actualmente” y que “las bajas serán por etapas”. En efecto, apuntaron que en marzo el número “rondará un 20%” de esos 70.000 contratos y que se terminará de conocer en abril.

El martes por la mañana, LA NACION había publicado un recorte de entre el 15 y el 20% de los contratos, y a la vez que ATE anticipaba unos 15.000 despidos.

Cooperativas

En otro tramo de la conferencia, el vocero presidencial anunció que se dejará de financiar a miles de cooperativas creadas entre 2020 y 2022. “Las cooperativas pasaron en los últimos años de 9970 a 23.836, otra caja que desaparece”, aseguró Adorni.

“Capital Humano va a depurar el padrón nacional de cooperativas que tienen innumerables irregularidades. Se va a suspender la operatoria de todas las creadas entre 2020 y 2022, se van a inspeccionar 4355 cooperativas creadas en 2023 y se va a retirar la autorización de operar a 11.853, que habían sido suspendidas en 2019 y que por alguna razón que no comprendemos el gobierno anterior decidió seguir financiando”, explicó el funcionario libertario y apuntó así contra las administraciones kirchneristas.

En ese sentido, indicó que durante el gobierno de Alberto Fernández el padrón aumentó un 138%. Según la administración libertaria, de aquellas creadas entre 2020 y 2022, “el 72% no presentó balances ni asambleas, el 22% repitió asociados, el 20% utilizó el mismo mail para registrarse y el 9% comparte domicilio”.

Asimismo, agregó: “Resulta nuevamente sorprendente que los argentinos hayamos incluido durante tanto tiempo instituciones que no tenían la mínima certificación. Había 300 [cooperativas] asociadas a Potenciar Trabajo a las que se destinaba US$34 millones, que por suerte dejan de tener razón de ser”.

Opositores a Maduro refugiados en la embajada argentina

Luego de que se conociera que seis dirigentes opositores venezolanos se encuentran refugiados en la embajada argentina en Caracas, Adorni aclaró que las cuestiones con otros países las deberá explicar Cancillería, a cargo de Diana Mondino.

“Estamos preocupados por la situación institucional que atraviesa Venezuela, claramente estamos a años luz de los planteos que pueda hacer un socialista como es [Nicolás] Maduro. Apelamos a que esto se resuelva, como saben acogimos a líderes políticos de la región en nuestra residencia”, dijo el portavoz de Milei.

Pidió además prestar atención a las manifestaciones que pueda hacer Mondino. “Es un tema muy delicado en el que vamos avanzando paso a paso y esperamos una pronta solución, pretendiendo desde lo institucional que Venezuela tenga por delante elecciones democráticas, libres y sin ningún obstáculo para su camino democrático”, cerró.

Privatizaciones

En medio de la incógnita por las privatizaciones de empresas públicas, Adorni explicó cuál es el plan del Gobierno. “Las empresas públicas son pasibles de privatización, cierre y cesión de los empleados. Va a ser así. ¿Esto implica que todas van a ser cerradas o privatizadas? No. Esto implicaría el avance y la modernización del avance del Estado nacional”, sostuvo.

“En el caso de la privatización, los empleados trabajan con el nuevo dueño; si este decide despedirlo, es porque estaban de más o no eran sostenibles en el esquema. En caso de que cierre, ninguno aportaba valor a la empresa. Detrás de cada peso que gasta el Estado, está el bolsillo de un argentino que lo aporta. No estamos dispuestos a que en esa distancia haya algo ineficiente que la gente no esté dispuesta a poner”, agregó en ese sentido.

Luego, indicó: “La idea es que el Estado no tiene por qué tener todo lo que sea pasible de privatizar o que la gente eligió que no esté en manos del Estado”.

Por último, ante la consulta de si el Gobierno venderá el predio de TV Pública, el vocero adelantó que “no está en análisis”.

