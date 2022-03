Inflación: el Gobierno anunció que se pagará un bono para jubilados y los detalles se definirán en las próximas 48 horas

El Gobierno entregará un bono a los jubilados que será implementado, como máximo, en las próximas 48 horas, según lo que informó esta mañana en la conferencia habitual de los jueves la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti. Pese a que no adelantó el monto, la vocera dijo que trabajan en los detalles la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Va a haber un bono para jubilados. Está trabajando Raverta con Guzmán y va a ser anunciado en las próximas horas por quienes están a cargo del tema. Los detalles con respecto al bono se están trabajando. Será en las próximas 48 horas, no más”, confirmó Cerruti después de que ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, generara dudas al respecto, cuando dijo que no “confirmaba ni descartaba” que se vaya a otorgar este beneficio.

Sin embargo, la vocera no hizo mención a una posible inyección extra de recursos para los trabajadores del sector público ni del privado, en medio de una inflación creciente que el Gobierno no puede aún controlar y que aparece como la principal preocupación económica de la gestión frentetodista.

En medio del acampe multitudinario que los piqueteros de izquierda montaron en la Avenida 9 de Julio -que congestionó el tránsito en el centro porteño esta mañana, con incluso los carriles del Metrobus interrumpidos-, la portavoz sí descartó una nueva ampliación de los programas sociales y dijo que el ministro de Desarrollo Social, “Juanchi” Zavaleta. no se sentará a negociar mientras dure el corte.

“Como dijo Zabaleta, es un momento de dar trabajo, no planes sociales. No va a haber nuevos ingresos a los planes, va a haber más oportunidades para todos y todas”, sostuvo Cerruti, para reforzar lo que ya se había planteado desde Balcarce 50 en cuanto a que no se ampliaría esa cobertura, pese a las insistencia de las organizaciones.

Llamó a denunciar los sobreprecios

Esperanzada por la caída de más de tres puntos de la pobreza, que se ubicó en 37,3% el año pasado, de acuerdo a los datos publicados ayer por el Indec, Cerruti dijo que el Gobierno “está en el buen camino” y que trabaja en una batería de medidas para contener el aumento de precios, que vinculó también a los efectos de la invasión rusa en Ucrania.

Así, informó que en la Casa Rosada proyectan una nueva canasta de Precios Cuidados “más chica y con precios de principios de marzo”, para cuando venza la actual, el próximo 7 de abril. Además, apostó al control de precios y pidió que los ciudadanos denuncien las irregularidades. “Esto no se soluciona con microacciones y por esto el Gobierno está trabajando en un acuerdo general de precios”, planteó, no obstante.

“No va a faltar gas este invierno en la Argentina”

En tanto -y con la preocupación puesta sobre la provisión de gas, ante las posibles consecuencias de la suba en los precios de los combustibles- aseguró que “no va a faltar gas este invierno en la Argentina”, aunque inmediatamente aclaró: “Digo esto y la realidad puede desmentirme, porque siempre la realidad es la realidad y no sabíamos que iba a suceder una guerra en Ucrania. Pero el Gobierno está tomando todas las medidas necesarias para que no haya faltante y para que los precios a nivel internacional no impacten en la Argentina como lo hace en otros países”.

Asimismo, remarcó que se va a tener que importar menos que los años anteriores debido al crecimiento en la explotación en Vaca Muerta. “Además, se están llevando a cabo negociaciones para la compra cuyos resultados se conocerán la semana que viene, para que no sea una preocupación el gas en este invierno”, dijo y afirmó que “los fondos van a estar”.

Comentó, además, que “todavía no hay faltante gasoil”, pero informó: “La Secretaría de Energía está sobre el tema y lleva negociaciones con cada uno de los sectores para garantizar que no haya faltante”.

Por otra parte, la portavoz de la Casa Rosada habló de “una escalada” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner después de las agresiones de esta semana: primero, con carteles contra la exmandataria que aparecieron en las calles porteñas con la leyenda “asesina” y, ayer, con la destrucción de su estatua emplazada en Río Gallegos.

Repudio para las agresiones a Cristina, silencio en la interna Lammens - Santa María

“Cuando se repiten los hechos, dejan de ser aislados y no nos parece casual que sea contra una mujer peronista. La historia nos demuestra que han sido blanco del ensañamiento de la derecha en la Argentina”, remarcó Cerruti, que agregó: “No solo repudiamos y se investiga, sino que instamos a que no se construya en los medios de comunicación, en las redes sociales y en la discusión social esta estigmatización, esta persecución y esta violencia simbólica que después termina siendo violencia real contra la vicepresidenta, pero que además es contra las mujeres ejerciendo la política. Nos preocupa y al Presidente le preocupa. Instamos firmemente a tener una conversación pública”.

Pero la vocera evitó hablar sobre las denuncias del ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, que acusó de “extorsión” al sindicalista Víctor Santa María -ambos frentetodistas que disputan espacios de poder en la Capital-. “No tengo comentarios”, se limitó a decir Cerruti.

Noticia en desarrollo