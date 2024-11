El Gobierno aplicó una severa restricción a Rafael Di Zeo en medio del enfrentamiento con Patricia Bullrich

A través de la resolución 1167/2024 publicada este lunes a la madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió aplicarle una nueva restricción Rafael Di Zeo, jefe de la barra de Boca Juniors, luego de las supuestas amenazas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que son investigadas luego de la denuncia penal presentada por la funcionaria ante la Justicia. Desde ahora, se le prohibió concurrir a cualquier evento deportivo dentro del territorio nacional.

Así quedó establecido en el artículo primero de la norma: “Aplíquese la “RESTRICCIÓN DE CONCURRENCIA ADMINISTRATIVA” a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a RAFAEL DI ZEO, DNI 16.101.267 por tiempo indeterminado, de acuerdo a los lineamientos de la Resolución MS Nº 354/17, en función del Decreto N° 246/17, reglamentario de la Ley N° 20.655 y modificatorias.

En tanto se aclara que “la medida rige a partir de la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina” de la resolución que lleva la firma de la propia ministra de Seguridad.

Entre los fundamentos para establecer la medida, el Ministerio de Seguridad hizo hincapié en el audio difundido de Di Zeo en donde cuestiona las medidas en torno a los partidos de fútbol y las sanciones a otros integrantes de La 12 (Señores Fabián Adolfo Kruger y a Fernando Alfredo Gatica), y en donde habló de “guerra”, para revertir las resoluciones.

Asimismo, detallan los agravios vertidos hacia diferentes funcionarios y el personal del programa Tribuna Segura, como el director de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlín, al decir que “podrían encontrarlo por Puerto Madero, zona en la que habitualmente lo cruzan”.

El mensaje al que hace referencia la medida del Boletín oficial, se trata de un audio de WhatsApp enviado a una persona llamada Walter y, presuntamente, en alusión a la ministra de Seguridad, Di Zeo amenaza con iniciar “una guerra” contras los operativos de seguridad del Estado.

Las declaraciones fueron criticadas desde el Gobierno y fue la propia ministra quien le respondió mediante su cuenta oficial de X en donde señaló que presentó una denuncia penal. “Di Zeo, a mí no me amenaza nadie. Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública”, escribió la funcionaria.

Además, el domingo a la noche entrevistada por José Del Rio en LN+, Bullrich se refirió al tema e indicó: “Las bandas narcotraficantes quieren dominar el territorio y la ley que rige es la ley de la mafia. Ahora ya lo venimos corriendo, ya no ocurre”. Y continuó: “Lo que dice Di Zeo es que él quiere ser el garante del manejo dentro de la cancha. Él quiere hacer lo mismo, ‘la cancha es mía, yo mando tres, esos son los que ordenan’ y, como dice él, ‘a dos o tres boludos los pones en esa listita y vamos a hacer la guerra’”.

LA NACION