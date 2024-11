Patricia Bullrich cruzó a Rafa Di Zeo, tras denunciarlo por amenazas y lo comparó con los narcos de Rosario

“Es lo mismo que Rosario”, comparó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a las declaraciones de Rafael Di Zeo. “Las bandas narcotraficantes quieren dominar el territorio y la ley que rige es la ley de la mafia. La ley del crimen organizado. Ahora ya lo venimos corriendo, ya no ocurre”, añadió, en diálogo con LN+.

Sobre este punto, la ministra remarcó la postura del jefe de la barra de Boca: “Él quiere hacer lo mismo, ‘la cancha es mía, yo mando tres, esos son los que ordenan’ y, como dice él, ‘a dos o tres boludos los pones en esa listita y vamos a hacer la guerra’”. Y aseguró: “Nosotros le vamos a hacer la guerra a todo aquel que no cumpla la ley”.

Sin saber con quién hablaba ni a quién se dirigía en el audio que se volvió viral, Bullrich ironizó con la voluntad de Di Zeo de “llegar a un arreglo o pacto”: “¿Un arreglo?”, se preguntó la ministra. Y sumó: “Conmigo un arreglo, no existe. Él, de alguna manera, lo que plantea es que si las cosas no se hacen como él dice, vamos a la guerra. A estos mafiosos les vamos a hacer la guerra. No tengo ningún problema. Esa es la condición por la que soy ministra de Seguridad, para combatir, no para ser condescendiente con estos señores, con estas barrabravas, sino para combatirlas con todas las fuerzas”, concluyó.

El audio de Di Zeo

En un mensaje de audio de WhatsApp enviado a una persona llamada Walter y, presuntamente, en alusión a la ministra de Seguridad, Di Zeo afirmó: “Tenemos que hablar. Gracias a todas las boludeces que está haciendo tu amiga va a pasar esto. Después que no se queje si hay un muerto en la tribuna. Van por ella. En River va a ser igual, que después se queje por las pelotudeces que hace”.

Los mensajes de voz habrían sido enviados por el jefe de la barra de Boca después de conocer la decisión del Ministerio de Seguridad de aplicarle derecho de admisión por dos años a dos de sus lugartenientes, Fabián Kruger y Fernando Gatica por los incidentes de la semana pasada en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario cuando Boca Juniors jugó contra Gimnasia y Esgrima La Plata por la Copa Argentina.

“Por medio de la Resolución 1140-2024, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad resolvió aplicar, a partir de esta medianoche, la “Restricción de Concurrencia Administrativa” por dos años, a barras de Boca Juniors que fueron identificados como partícipes en los graves incidentes ocurridos el pasado 23 de octubre, cuando en el estadio de Newell’s Old Boys de Rosario, la hinchada de dicho club y la de Gimnasia y Esgrima de La Plata protagonizaron una violenta gresca, en un partido por la Copa Argentina”, se había informado oficialmente el martes pasado.

“El problema es que yo los necesito a ellos adentro [de la cancha]. Son los pibes que van y meten pechera por todo. Para que no se arme quilombo los mando a ellos. A ellos lo respetan. Si no están ellos van a tener quilombo, van a empezar a pelear por el poder los pendejos hasta que tengas un apuñalado y una boleta dentro de la tribuna. ¿Después quién se va a hacer cargo? Antes de hacer algo me tenés que decir ‘mira, tengo que meter tres derecho de admisión’ y yo te doy los nombres y lo sacas en todos lados. ¿Sos boludo? Hacen las cosas al revés. Si no hablamos y si la señora sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, que lo haga de esa manera. Nosotros vamos a hacer la nuestra, vamos a hacer quilombo, le vamos a pegar a los de ministerio. Cuando enganchemos a Berlín [por Franco Berlín, el o director de Seguridad Deportiva] en Puerto Madero va a cobrar. ¿Quiere que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra”, dijo en el mensaje de voz Di Zeo.

Bullrich denunció a Di Zeo por amenazas e intimidación pública

Luego de tomar conocimiento del audio, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra Di Zeo. En su cuenta de X, la ministra Bullrich sostuvo: “Di Zeo, a mí no me amenaza nadie. Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública”. En la presentación judicial citó una nota periodística de Infobae.

Di Zeo, a mí no me amenaza nadie.



Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública. https://t.co/BaG8n6IbUu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 1, 2024

En parte del audio enviado a la persona llamada Walter, Di Zeo se quejó de que en el Ministerio de Seguridad “le dan bola a Grabia”, en referencia al periodista Gustavo Grabia, reconocido por su trabajo e investigaciones sobre la violencia en el fútbol y los negocios de las barras bravas.

“Te voy a hacer quedar bien. Me pediste lo de River, hablé con los pibes de River. Ahora lo paralicé porque los pibes de River me dijeron ‘¿cómo, no estaba todo bien y le metieron derecho de admisión a los tuyos?’. No son confiables”, finalizó el mensaje que se conoció en los últimos días.

