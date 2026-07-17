La respuesta del Gobierno a la frase de Messi sobre la gente “que no llega a fin de mes”

A través de la Oficina de Respuesta Oficial (OPRA), el Gobierno replicó este viernes la mención del capitán de la selección, Lionel Messi, sobre la gente que en la Argentina “no llega a fin de mes”. El presidente Javier Milei compartió el comunicado en su cuenta de X.

Messi pronunció esa frase después de ganarle a Inglaterra y en diálogo con TyC Sports. “Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente. Sabemos que los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo malo que nos toca pasar, que hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando; la vida nuestra, lo que nos tocó siempre", sostuvo.

Messi, sobre la gente "que la pasa mal, que no tiene trabajo y que no llega a fin de mes"

Y siguió: “Poder regalarles este tipo de alegría a ellos y estar en la final de un mundial una vez más, meter dos finales del mundo seguidas... Conseguimos algo impresionante, estar hasta el último día una vez más, jugar una final del mundo, meternos entre los mejores dos otra vez... Venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años y volvimos a demostrar que nadie nos regaló nada y que todo lo que conseguimos es adentro de la cancha. Y nos volvemos a meter entre los mejores”.

Los dichos del capitán del seleccionado fueron multiplicados, sobre todo en sectores detractores de la gestión de Milei.

El Gobierno, para contrarrestar las voces díscolas, emitió un tuit a través de la OPRA para criticar el trabajo de un periodista y, en eso, aprovechó para referirse a los planteos de Messi.

“Sobre las palabras del mejor futbolista de la historia, Lionel Messi, de que hay gente que la está pasando mal, es completamente cierto”, aseguraron desde la Casa Rosada.

Pero le endilgaron la responsabilidad a las administraciones anteriores. “Dos décadas de decadencia kirchnerista no se borran de ninguna manera en 24 meses”, comentaron, al explicar la afirmación del capitán.

“Sí, llevamos dos años de reformas profundas y el país está infinitamente mejor que hace dos años, cuando había 60% de pobreza, 20% de indigencia, una inflación que corría al 15.000% anualizado, salarios de miseria y una moneda que se devaluaba todos los días... pero todavía falta mucho. Nadie prometió que fuera a ser fácil. El camino es muy exigente, pero es el que va a hacer grande a la Argentina de nuevo”, afirmaron en Balcarce 50.

Por otra parte, el día después del partido contra Inglaterra, Milei se había referido a la bandera que abrieron los jugadores con la leyenda Las Malvinas son argentinas. “El tema es quién comete el error. Desde una posición de responsabilidad ciertos errores son inadmisibles y podrían tener consecuencias muy negativas”, aseguró en ese momento el Presidente.

Entonces, desde el Gobierno buscaron explicar este viernes que Milei no se refería con ese pasaje de su texto a los jugadores, sino a “quienes ocupan cargos públicos, a los funcionarios y autoridades políticas que hablan en nombre del Estado argentino y cuyas declaraciones generan conflictos diplomáticos que después dificultan negociaciones que afectan el futuro del país entero”.

La bandera de las Malvinas que mostraron los jugadores SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En otras palabras, sugirieron que el dardo fue contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, que tildó a los ingleses como “piratas usurpadores” e “invasores”.

“La referencia apuntaba a aquellas personas que tienen responsabilidad institucional y quedó inequívoca para cualquiera que haya escuchado la entrevista completa en vez de recortes malintencionados”, aseguraron desde la OPRA y cerraron: “Los jugadores de la selección argentina son ciudadanos que reivindican una causa legítima y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Ninguno de ellos ocupa un cargo público ni compromete la posición del Estado cuando habla”.

El Gobierno creó en febrero la Oficina de Respuesta Oficial con el objetivo de “desmentir” a periodistas y versiones de los medios. Está a cargo de Juan Pablo Carreira, alias Juan Doe, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo. La OPRA fue impulsada por el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado hoy en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Carreira es conocido en redes sociales por el seudónimo Juan Doe (@jdoedoe101101). Desde allí construyó un perfil de alto impacto, con más de 202.000 seguidores en X, basado en la defensa cerrada del rumbo del Gobierno y el ataque directo y con insultos a dirigentes opositores, periodistas y analistas críticos. Ayer, desde la cuenta oficial, tuvo que salir a aclarar sobre unos dichos de Messi.