El Gobierno autorizó un nuevo corredor seguro para el ingreso al país

El Gobierno habilitó desde este martes el Aeropuerto Internacional “Comandante Armando Tola” de la localidad de El Calafate, en Santa Cruz, como nuevo corredor seguro para el ingreso al país.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y lleva la firma del jefe de Gabinete Juan Luis Manzur, como parte de la estrategia del levantamiento creciente de restricciones ante el marcado descenso en la cantidad de casos de coronavirus y la mejora en las variables de las condiciones sanitarias. A su vez, firman la decisión el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, y su par de Salud, Carla Vizzotti.

El aeropuerto de la ciudad santacruceña de El Calafate fue elevado a la categoría “Internacional” ANAC

La aprobación surge tras un pedido del gobierno de Santa Cruz que presentó un protocolo sanitario pertinente para lograr la habilitación. En este caso, pesó el importante atractivo turístico de la jurisdicción para los visitantes internacionales.

Turismo en el Glaciar Perito Moreno, en El Calafate. Natacha Pisarenko - AP

Actualmente, se encuentra habilitado en el país el ingreso a la Argentina de turistas provenientes de cualquier lugar del mundo. No obstante, las personas extranjeras no residentes que ingresen por motivos turísticos deberán presentar esquema de vacunación completo, PCR negativo 72 h previas al embarque y un seguro de salud de Covid-19, quedando eximidos de realizar cuarentena. Los y las menores sin vacunación completa están eximidos/as de realizar el aislamiento y no deben realizarse el test PCR al séptimo día.

Debido a la nueva variante de COVID-19, ómicron, toda persona que provenga o haya estado en el continente africano en los últimos 14 días previos a su ingreso al país deberá informarlo en la Declaración Jurada, presentar esquema de vacunación completo 14 días antes del ingreso, PCR negativo 72 h previas al inicio del viaje, test de antígeno al llegar al país, realizar el aislamiento preventivo y hacerse un PCR al décimo día de su toma de muestra de PCR en origen, cuyo resultado deberá ser negativo. Extranjeros no residentes también deberán presentar seguro de salud de Covid-19.