Epidemia de dengue: Manuel Adorni defendió la gestión de Mario Russo al frente del Ministerio de Salud

Durante su conferencia de prensa habitual, el vocero presidencial Manuel Adorni defendió el desempeño del ministro de Salud, Mario Russo, frente a la epidemia de casos de dengue que registra todo el país, y que ya acumula más de 180.000 casos y por lo menos 29 fallecidos, según informó la cartera sanitaria. “El Presidente no trabaja con gente que no es de su confianza y que no tiene su total apoyo”, consideró.

“Russo cuenta con nuestro total apoyo porque consideramos que desempeña de manera exquisita sus labores como Ministro de Salud ”, sentenció el vocero.

De esta forma, el funcionario adhirió al comunicado del ministerio de Salud en el que responsabilizan a la gestión de Alberto Fernández por el aumento de casos de la enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. “Estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado, donde no se hizo el trabajo correspondiente”, apuntó la cartera conducida por Russo recientemente.

En el mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el Ministerio de Salud también cuestionó la eficacia de la vacuna y afirmaron que aún están en “espera de mayores evidencias científicas”. ““La mencionada vacuna no es una herramienta que esté validada para controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote tal como lo ha expresado la OPS”, ratificaron, destacando que todavía está siendo sometida a estudios en pos de “determinar su efectividad”.

“El objetivo es recolectar la evidencia suficiente, junto a la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) y la OPS, que permita determinar un programa de inmunización focalizada y por rango etario, que sea seguro y efectivo”, detallaron.

El brote de dengue en la Argentina

Según la última actualización de las cifras oficiales de la epidemia de dengue en todo el territorio nacional, el brote es por lo menos “seis veces mayor” que el del año pasado en la misma altura del año.

Los registros informaron de 163.419 casos diagnosticados solo en lo que va del año –el crecimiento de la curva epidémica se ubica a mediados de noviembre de 2023– entre los más de 260.000 casos probables que notificaron las jurisdicciones. Sumado a eso, desde agosto del año pasado ya hay 119 casos fatales, de los cuales por lo menos 29 ocurrieron en 2024.

El mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus del dengue. (Fuente: Pexels)

Con estos números, el país ya superó por 50.000 casos el récord marcado durante la temporada pasada. Además, también se registran el doble de fallecimientos.

Además, la circulación viral autóctona de dengue fue registrada en 19 jurisdicciones, y el brote afecta al noroeste (NOA), nordeste (NEA), Cuyo, Centro y la región sur. Hasta el momento, el Centro es la región con más casos: ya fueron confirmados 97.516 contagiados; la provincia de Buenos Aires y la Ciudad acumulan 50.905; Santa Fe, 24.472 casos; Córdoba registró 16.304 contagios; y Entre Ríos, por su parte, 5835 contagios.

