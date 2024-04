Moyano amenazó con un paro general de Camioneros si el lunes no homologan la paritaria

Escuchar

Luego de que la mesa chica de la CGT dilatara el anuncio de un paro general, el líder Camionero Pablo Moyano advirtió ayer miércoles que su gremio avanzará con una medida de fuerza si el Gobierno no homologa el acuerdo al que llegaron con las cámaras empresarias por la paritaria del sector. “No se va a mover una hoja, una pluma, en todo el país”, avisó el hijo de Hugo Moyano, en caso de que para el lunes próximo no se haya validado el aumento salarial.

“Las paritarias están, lo que no hay es homologación. En Camioneros hay tres cámaras, Faetyl, Fadeeac y Catac. Las tres firmaron, una en disidencia. De Fadeeac, ocho miembros votaron a favor y cinco, en contra. ¿Qué hicieron esos cinco en contra? Que son empresas de Santiago del Estero, de Corrientes y de otra provincia, afines al macrismo: fueron a la Justicia para no pagar el aumento de 45%”, expuso Moyano hijo en C5N.

En ese sentido, dijo que “no es casualidad” que la senadora Florencia Arietto, ahora plegada a los libertarios pero de pasado en Cambiemos, a quien llamó “la señora Arietto”, asesore a alguna de estas cámaras del interior y especialmente a la empresa Lo Bruno S.A., de Santiago del Estero.

Ante ese contexto, Moyano marcó: “ Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento de 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma, en todo el país. Va a haber un paro general del gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”. Esto lo debería hacer la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero.

Convencido de que la baja de la inflación que ostenta el gobierno de Javier Milei viene de la mano de la caída del consumo, para justificarlo el sindicalista utilizó ejemplos vinculados a la rama de actividad que conduce. “En una economía normal, un camión de recolección de residuos carga 12.000 kilos, en su gran mayoría restos de alimentos. Hoy está cargando 5000 kilos por noche. Fijate si bajó el consumo. En el transporte de combustible hay menos viajes. En los transportes de larga distancia, al no haber obra pública, no hay traslado de material de construcción. Lo mismo pasa con los camiones de productos lácteos, que van a un cuarto [de capacidad], o un poquito más. ¿Quién va a consumir un yogur o una leche? Así pasa con aguas y gaseosas, y en todos los productos que transportamos. Pero no dejamos que suspendan a un camionero, que le saquen horas extra o parte del salario”, enumeró.

Contra Francos: “Me gustaría tenerlo acá y decirle: ‘No podés ser tan hdp’”

Por otra parte, Moyano les exigió a diputados del peronismo que no voten la reforma laboral que tiene pensada la administración libertaria, ni tampoco la baja del piso del Impuesto a las Ganancias. Sobre este gravamen, el ministro del Interior, Guillermo Francos, hasta deslizó que se podría cobrar el retroactivo, y por eso el líder camionero lo fustigó.

“Ese viene del menemismo, creíamos que habíamos derrotado al menemismo y hoy está todo el menemismo adentro. Y este Francos fue uno de los impulsores de la privatizaciones del Estado, con esa banda de delincuentes que nos gobernó con [Carlos] Menem. ¿O nos olvidamos? Fue parte del desastre que dejó Menem en nuestro país. Me gustaría tenerlo acá a Guillermo Francos y decirle ‘no podés ser tan hdp y canchero’ cuando dice que va a cobrar retroactivo tres meses para atrás a los trabajadores” , arremetió el dirigente del ara dura de la CGT.

Pero eso no fue todo. “¿A un camionero, que te llevaba hasta el papel higiénico, Francos, en la pandemia? ¿Le querés cobrar retroactivo cuando viaja a Brasil, a Chile? Deja días y días a su familia para llevarse un mango más, y vos venís con el retroactivo. ¿Quién sos vos, Francos? Ahí te das cuenta el odio y el desprecio hacia los trabajadores. Lo vamos a confrontar en la calle”, siguió.

Seguro de que esto no es más que una “provocación” y parte de la “soberbia” de la Casa Rosada, Moyano asimismo les preguntó a los funcionarios libertarios: “Si son tan guapos, ¿por qué no ponen el impuesto a las grandes fortunas, como hizo Lula en Brasil y recaudó millones de dólares que los está distribuyendo en el pueblo? ¿Por qué no les ponen retenciones a las mineras, se las suben al campo, a las actividades que se la están llevando afuera? Es más fácil ajustar a la casta, que son los trabajadores y los jubilados. [Milei] se hace el guapo retuiteando, insultando a una artista o hablando de los perros, cuando la gente se está cagando de hambre”.

