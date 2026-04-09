El Gobierno confirmó que Javier Milei viajará a los festejos de la independencia de Israel

Ni los recientes bombardeos de Israel contra el Hezbollah en el Líbano, ni la respuesta de Irán contra ciudades del estado hebreo, ni las amenazas del presidente Donald Trump de escalar en el conflicto bélico que sacude a Medio Oriente convencieron al presidente Javier Milei. El 21 de este mes, en coincidencia con el aniversario número 78 de la creación del Estado judío, el Presidente estará en ese país para participar de los festejos, en medio de la tensión y bombardeos casi diarios, que obligan actualmente a la población israelí a protegerse en refugios, sin clases en las escuelas y con mínima actividad pública.

Aunque no está confirmado para esta ocasión, también Milei tiene en mente cumplir con una promesa varias veces enunciada: mudar la sede de la embajada argentina, desde su sitio actual, en las afueras de Tel Aviv, a Jerusalén.

Según publicó la Agencia Judía de Noticias (AJN), Milei estará en Israel desde el próximo 19 al 22 de abril. El posteo fue retuiteado por el Presidente. Se espera, además, la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la celebración del aniversario de la declaración de creación del Estado, que se llevó a cabo el 14 de mayo de 1948.

Dos fuentes del Gobierno y la Cancillería confirmaron a LA NACION que “el viaje se hace”, aunque dejaron en claro que un empeoramiento en la escalada bélica de última hora podría llevar a la cancelación del viaje. “Nadie sabe lo que puede pasar, pero el Presidente quiere estar”, agregaron fuentes oficiales.

⁦Milei viajará a Israel para participar en la ceremonia del Día de la Independencia y también se espera la visita de Trump



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La mudanza de la sede diplomática es otro paso en la alianza estratégica entre Milei y el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. En su tercer viaje a Israel, Milei reiterará su convicción de ser “el presidente más sionista del mundo”, y podría dar un paso que sólo un puñado de países en el mundo han dado, entre ellos Estados Unidos y Paraguay, entre los socios de Argentina en el Mercosur.

Desde la sede de la embajada argentina, que encabeza el rabino Axel Wahnish, evitaron responder a LA NACION sobre eventuales preparativos para la mudanza, aunque el propio rabino ya reside en Jerusalén, ciudad santa para las tres religiones monoteístas, y que tiene a su sector oriental, o Jerusalén Este, con mayoría palestina y sujeta a una discusión internacional de soberanía.

Desde el inicio de su mandato, Milei sostuvo una relación estrecha con el gobierno de Netanyahu. Visitó en enero de 2024 los territorios del sur israelí donde el grupo Hamas atacó el 7 de octubre de 2023, y en su segunda visita, a mediados del año pasado, habló ante la Knéset (Parlamento) además de encontrarse con el primer ministro y altas autoridades de ese país, como el presidente Isaac Herzog. El 17 de marzo pasado, Milei asistió a la conmemoración del aniversario número 34 del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires, y bajo la lluvia afirmó que “la Argentina es socia de Israel en la defensa de los valores de libertad y el combate al terrorismo”.

Días más tarde, el Gobierno escaló en su conflicto diplomático con Irán y definió a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista. Ante la respuesta iraní, que amenazó con represalias al Presidente, expulsó del país al encargado de Negocios iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.