Javier Milei y sus medidas, en vivo: el acto por el Día de la Independencia y los avances en la causa $LIBRA
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Javier Milei reposteó un durísimo mensaje contra el técnico de Egipto
El presidente Javier Milei respaldó el reclamo del legislador porteño Waldo Wolff para que la FIFA sancione al entrenador de la selección de fútbol de Egipto, Hossam Hassan, por la seña para denunciar racismo que hizo al finalizar el encuentro ante el conjunto de la Argentina.
“No solo es de llorón, revela la atrofia mental de todo un enorme sector de la sociedad”, afirmó Wolff en su publicación.
En los minutos finales del encuentro, el entrenador egipcio Hossam Hassan cruzó los brazos formando una cruz mientras le reclamaba al árbitro francés François Letexier.
Avanza la licitación vial más grande del año con el regreso por los peajes de Cristóbal López y varios imputados en Cuadernos
El esquema de rutas con peaje que licita Vialidad Nacional se ha convertido en imán para las constructoras de la Argentina. No importa si sus socios tienen antecedentes penales, si tienen experiencia o no en el rubro. Lo cierto es que se pelean por quedarse con un negocio por al menos 20 años en el que cobrarán peajes y no tienen demasiadas obligaciones de inversión.
Esta semana se abrió el segundo sobre de la licitación correspondiente a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. Se trata de la propuesta económica que, básicamente, establece qué peaje cobrarían por cada 100 kilómetros. Fueron 31 empresas divididas en 13 consorcios. Se abre ahora un plazo, que se estima en al menos un mes, para determinar quién se quedará a cargo de la explotación, administración y mantenimiento de más de 2500 kilómetros de rutas nacionales en el centro y el litoral del país.
Un blindaje de dólares para el operativo reelección
La maquinaria del Gobierno concentra su trabajo en un único propósito: la reelección de Javier Milei. Si se examinan esos movimientos aparece un rasgo llamativo: las principales hipótesis defienden como un fenómeno fuera de discusión que Milei ganará los comicios del año que viene. En el peor de los casos, ese designio sólo podría verse contrariado si el Presidente es derrotado por un candidato que garantice igual o mejor que él la continuidad de la actual orientación económica. El optimismo se manifiesta en varios campos. Pero sobre todo en dos: el programa financiero diseñado por el Ministerio de Economía y la ingeniería diseñada por la Casa Rosada para facilitar que los votos de fuerzas que compiten entre sí a nivel provincial confluyan en la fórmula encabezada por Milei.
Trump contra el referí: el poder por encima de las reglas
En medio de la efervescencia y el entusiasmo del Mundial, hay una pregunta que tal vez suene periférica o apenas conjetural. Pero si el presidente Milei ofreciera alguna vez una conferencia de prensa, valdría la pena hacérsela: ¿qué piensa de la actitud de Trump de haber llamado a la FIFA para que anulara la expulsión de un jugador de Estados Unidos? ¿Cree que eso no se hace o, al revés, que de esa forma se ejerce el poder?
La pregunta excede la dimensión del fútbol para conectarse con algo más de fondo: ¿cómo se concibe la conducción del Estado? ¿Cómo un sistema de reglas o como una prerrogativa que ubica al gobernante por encima de las normas? ¿Con espíritu de subordinación a la ley o con la audacia y la prepotencia de acomodar los reglamentos a la conveniencia del que manda?
Víctor Pesino, el juez que salvó la reforma laboral de Milei, presentó un amparo para no perder su cargo
Víctor Pesino, el juez de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que falló en favor de la reforma laboral de Javier Milei, solicitó una medida cautelar urgente para no perder su cargo el 27 de julio, cuando cumplirá 75 años, edad máxima que la Constitución Nacional establece para que los jueces se jubilen, a menos que consigan el aval del Presidente y del Senado para extender su magistratura otros cinco años.
Pesino logró el aval del Presidente, que envió su pliego al Senado un día después del fallo que suspendió la medida cautelar que bloqueaba la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral, lo que motivó todo tipo de suspicacias y fuertes críticas de la oposición y la CGT.
Senado: el oficialismo acordó sesionar la semana próxima para aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada
Con la reforma política y la denominada ley de zonas frías todavía en el freezer legislativo por falta de votos, el oficialismo buscará sesionar la semana próxima para aprobar el polémico proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, iniciativa que pretende levantar la prohibición que pesa sobre la venta de tierras rurales a personas físicas o capitales extranjeros.
El temario de la sesión, convocada para el jueves 16 a las 12, incluirá una treintena de pliegos judiciales que tienen dictamen desde hace varias semanas.
Entre ellos se encuentran el del camarista Víctor Pesino, que cumplirá 75 años el 27 de julio próximo y por quien el Poder Ejecutivo pidió darle un nuevo acuerdo por cinco años más.
Villarruel calificó el discurso de Milei en Tucumán como “muy político” y opinó sobre el proyecto shutdown gubernamental
La vicepresidenta Victoria Villarruel viajó a la provincia de Tucumán para participar, este jueves a la madrugada, del acto en la Casa Histórica por el aniversario 210° del Día de la Independencia y calificó el discurso brindado por el presidente Javier Milei como “muy político”. Además, opinó sobre el proyecto de shutdown gubernamental promovido por el el Ejecutivo y se diferenció del jefe de Estado.
“El discurso de Milei fue muy político, pero hoy conmemoramos una fecha que trasciende a todos los espacios políticos. Hoy conmemoramos el momento en el que no hay nada mejor para un argentino que otro argentino”, manifestó Villarruel en diálogo con la prensa tras el acto en la Casa Histórica y el discurso de Milei.
Caso $LIBRA: los inversores apelaron su exclusión “arbitraria” como querellante y acusaron al juez de recurrir a “premisas falsas”
Con duras críticas al proceder “arbitrario” del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, uno de los inversores afectados por el lanzamiento y colapso de la “memecoin” $LIBRA apeló la decisión que lo excluyó como querellante, y ahora la Cámara Federal porteña deberá definir si lo reincorpora al expediente penal o confirma su apartamiento.
Martínez de Giorgi había hecho lugar al planteo de excepción de falta de acción presentado por la defensa del lobista Mauricio Novelli al considerar que los denunciantes no habían acreditado un perjuicio patrimonial directo que justificara su rol como querellantes. Y sostuvo que las operaciones investigadas se desarrollaron en el marco de un mercado de activos digitales caracterizado por su elevada volatilidad y que la documentación aportada no resultaba suficiente para demostrar la titularidad de los criptoactivos.
Milei habló en el 210° aniversario del Día de la Independencia
El presidente Javier Milei encabezó la vigilia en la Casa Histórica de Tucumán en el marco del aniversario 210° del Día de la Independencia. El jefe de Estado brindó un discurso transmitido en cadena nacional. Junto a él estuvieron 13 gobernadores y el gabinete de ministros del Ejecutivo nacional.
Discurso del Presidente Javier Milei por el 210° aniversario del Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán. pic.twitter.com/F2fNyZZ1Mq— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 9, 2026
Al igual que en 2024, en la previa de su discurso Milei se sacó una foto junto con los mandatarios provinciales en el interior de la Casa Histórica de Tucumán.
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