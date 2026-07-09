Javier Milei y sus medidas, en vivo: el acto por el Día de la Independencia y los avances en la causa $LIBRA

El esquema de rutas con peaje que licita Vialidad Nacional se ha convertido en imán para las constructoras de la Argentina. No importa si sus socios tienen antecedentes penales, si tienen experiencia o no en el rubro. Lo cierto es que se pelean por quedarse con un negocio por al menos 20 años en el que cobrarán peajes y no tienen demasiadas obligaciones de inversión.

Esta semana se abrió el segundo sobre de la licitación correspondiente a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. Se trata de la propuesta económica que, básicamente, establece qué peaje cobrarían por cada 100 kilómetros. Fueron 31 empresas divididas en 13 consorcios. Se abre ahora un plazo, que se estima en al menos un mes, para determinar quién se quedará a cargo de la explotación, administración y mantenimiento de más de 2500 kilómetros de rutas nacionales en el centro y el litoral del país.