García Cuerva pidió unidad y acusó a los que se esconden “en cuevas de corrupción” para volverse ricos

Sin la tensión del tedeum del 25 de mayo pasado, cuando todos los flashes apuntaban al entonces jefe de gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei participó este jueves del tradicional Tedeum del 9 de Julio en la Catedral Metropolitana, junto a su gabinete en pleno, sin ausencias.

También fue diferente el contenido de la homilía celebrada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, que en un tono menos crítico pidió por la unión de los argentinos y acusó de modo general a los que se esconden “en cuevas de corrupción” para volverse ricos. Con Adorni fuera del gabinete y la Justicia a cargo de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, la frase dolió menos en Balcarce 50.

A las 10.50, horas después de arribar de Tucumán, donde participó del homenaje a los héroes de la independencia, Milei inició la caminata y recorrió los doscientos metros que separan a la Casa Rosada de la Cetedral. Lo hizo en soledad, unos pasos adelante de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el resto del gabinete.

Con pocas horas de sueño –el avión que lo trasladaba aterrizó a las 2.34 en el aeroparque metropolitano- Milei no tuvo, como hace dos años, una foto compartida con la presidenta Victoria Villarruel, ignorada en este y en cada acto oficial por Milei y sus ministros. Villarruel, que participó del acto frente a la Casa Histórica, no fue invitada el tedeum, y sí se quedó en Tucumán para los actos que encabeza hoy allí el gobernador Osvaldo Jaldo.

Al llegar a las puertas del templo lo recibió el padre Alejandro Russo, a cargo de la Catedral, y juntos ingresaron a la catedral. De inmediato llegó el saludo con el jefe de gobierno Jorge Macri, desairado el 25 de mayo del año pasado en el mismo sitio por el Presidente, y hoy en un vínculo cordial con el gobierno libertario. Juntos homenajearon al general San Martín, y luego se dispusieron a escuchar a García Cuerva, sucesor en el arzobispado de Buenos Aires del fallecido Papa Francisco. El mensaje de “fortalecer la unidad” había sido planteado por el propio Macri a la prensa, cuando terminó el izamiento de la bandera nacional que encabezó, más temprano, en Plaza de Mayo.

Tras la lectura del Evangelio (eligió el pasaje del buen samaritano), García Cuerva arrancó con una crítica general a las divisiones y la corrupción, evitando confrontar de modo directo. “A veces, como sociedad argentina, recorremos caminos peligrosos, no por cuestiones geográficas, sino porque no nos llevan a ningún buen lugar, o nos meten en laberintos sin salida [...] Caminos en los que algunos aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante, escondidos, en todas las épocas, en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres, y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos” sostuvo el arzobispo porteño.

La apelación a la unidad del arzobispo llegaría al cierre de la homilía, cuando García Cuerva pidió compromiso “a caminar unidos hacia un desarrollo integral que tanto anhela nuestro pueblo, que lo hagamos construyendo puentes donde algunos quieren levantar muros, con gestos concretos de cercanía y de acogida con los heridos de la vida, escuchando su clamor y convencidos de que Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable, todos somos importantes”.

En el mismo sentido, García Cuerva hizo suyas palabras del capitán del seleccionado, Lionel Messi, en un mensaje de la red X, en la que apeló a construir “un sueño colectivo y valorar que el trabajo sea en equipo”. En el mensaje elegido por García Cuerva, Messi había destacado “e grupo, que está por encima de las individualidades” y “la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también es el de todos los argentinos”.

En una alusión concreta a quienes hoy sufren, García Cuerva volvió a hablar de los discapacitados, que fueron un tema central de su homilía del 25 de Mayo y cuyas familias mantienen fuertes reclamos contra el Gobierno por los recortes de fondos. Hoy, aludió a “invertir en los más débiles”, como dice la parábola. “También hay ejemplos actuales -advirtió-: como cuando vemos que algunos centros de discapacidad tienen muchos trabajadores en proporción a las personas que atienden, y a priori se puede pensar que es un despropósito".

El buen samaritano

En su lectura frente al Presidente, García Cuerva volvió a hacer hincapié, tal como en la homilía del 25 de Mayo, en la cuestión social y la solidaridad para con los más necesitados. El arzobispo usó como referencia la parábola del buen samaritano como “un ícono capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que debemos tomar para reconstruir esta Patria que amamos y nos duele a la vez”.

“Ante el dolor, ante tantas heridas, la única salida es ser como el buen samaritano. Toda otra opción termina o bien del lado de los salteadores, o bien del lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del herido del camino”, resaltó el monseñor y recurrió a la imagen de un camino peligroso como el que había entre Jerusalén y Jericó, donde aparecían bandidos que dejaban despojadas a sus víctimas.

“Es por ello que todos los días enfrentamos la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajeros que pasan de largo“, resaltó García Cuerva.

El arzobispo pidió a Dios “que nos independice de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren: los heridos del camino de la vida, los enfermos, los jubilados, los adolescentes y jóvenes víctimas del negocio de los narcotraficantes, los desocupados, las personas con discapacidad”. Frases que luego matizó, afirmando que "esta realidad no es nueva y duele hace años”, apuntó. Y pidió, siguien el ejemplo del buen samaritano, “detenerse, conmoverse, abajarse, llorar ante el dolor de otros. Quien se deja llevar por esta dinámica de compasión y de misericordia, comienza a vivir de un modo diverso, a ser ciudadano de un modo diverso, a trabajar de un modo diverso”, afirmó García Cuerva en sus catorce minutos de homilía.

A la salida se vio a un Milei sin rastros de tensión, que se tomó un tiempo para cantar, a voz en cuello, la Marcha de San Lorenzo, junto a los granaderos a caballo, y antes de regresar a la Casa Rosada para la reunión de gabinete.