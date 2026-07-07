Camino al juicio oral: confirman el procesamiento de la exfiscal Fein por los desmanejos en la escena de la muerte de Nisman

La Cámara Federal confirmó este martes, de manera parcial, el procesamiento de la exfiscal Viviana Fein, acusada de no haber preservado la escena del departamento donde Alberto Nisman apareció con un tiro en la cabeza, el 18 de enero de 2015.

Fein, que fue la primera fiscal en intervenir en la investigación por la muerte de Nisman y está jubilada desde hace 10 años, había sido procesada en mayo de este año por el juez Julián Ercolini, que encontró elementos para adjudicarle el delito de encubrimiento agravado, que pena con hasta 6 años de prisión.

Pero hoy la Sala II de la Cámara descartó esa calificación y la procesó por “sustracción, alteración, ocultamiento, destrucción o inutilización” de la prueba, que reduce la escala a un máximo de 4 años. De esta manera, la Cámara allanó el camino del expediente rumbo al juicio oral.

La fiscal Fein se jubiló hace 10 años Archivo

La decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Ambos entendieron que lo ocurrido aquella noche en el edificio Le Parc de Puerto Madero luego del hallazgo del cuerpo del fiscal Nisman no constituyó un mero cúmulo de desprolijidades.

“Los testimonios de quienes participaron del procedimiento, sumado a cuanto surge de los videos y fotografías que integran el cuerpo probatorio de este expediente dan cuenta que, efectivamente, la actividad que llevó a cabo en el departamento de Nisman la noche y madrugada de su hallazgo comprometió la reconstrucción jurisdiccional del suceso”, dijo Irurzun.

Investigación Causa N 3559: Homicidio del fiscal general Natalio Alberto Nisman

Investigación Causa N 3559: Homicidio del fiscal general Natalio Alberto Nisman

Añadió que, además de las irregularidades sucedidas en la escena, por la que pasaron decenas de personas, la fiscal se inclinó tempranamente por la hipótesis del suicidio, descartando otras líneas de investigación posibles.

“Su actuación [por Fein] estuvo voluntariamente dirigida a desestimar y excluir todo aquello que pudiera modificar su anticipada y conjetural hipótesis”, dijo el juez.

El voto de Farah fue en la misma línea. El juez marcó que no hacía falta ser “criminólogo” para advertir que las acciones de aquella noche perjudicaron “el hallazgo, la obtención y la preservación de los rastros del delito”.

“La sola presencia de personas que se señalan en la escena del hecho sin protección —incluyendo en el baño en el cual se encontraba el cuerpo—, no sólo contamina los rastros físicos que pudieran haber existido, sino que además relativiza los hallazgos”, dijo el juez.

Investigación Causa N 3559: Homicidio del fiscal general Natalio Alberto Nisman

Al igual que en resoluciones previas, las anomalías de la escena detalladas por el fallo de la Cámara son cuantiosas. Ambos camaristas destacaron que las irregularidades comenzaron antes de que la fiscal llegara a la escena -también se le reprocha la tardanza-, pero con ella ya a cargo de la situación no se revirtieron.

En línea con el fiscal Eduardo Taiano cuando pidió el procesamiento, la Cámara sostuvo hoy que hubo un error en la delimitación de la escena, circunscripta solo al baño donde fue hallado el fiscal.

También que por el departamento se movió una cantidad excesiva de personas, alguna de ellas sin funciones claras ni vestimenta adecuada. Marcaron a su vez una demora injustificada en el registro de determinados elementos, como una segunda puerta en la cocina, cuya existencia fue advertida recién en una segunda pasada por el lugar.

Entre otros hechos, el juez Farah señaló que se usaron mesas y sillones y hasta la cama del dormitorio para apoyar objetos, contar dinero o realizar tareas “ajenas al resguardo probatorio”.

“Todo ello ocurrió incluso antes de que se decidiera solamente la revisión de sus cajones, tarea que recién arrancó a las 7.45 horas del 19 de enero”, sostuvo Farah. Es decir, un día después.

Investigación Causa N 3559: Homicidio del fiscal general Natalio Alberto Nisman

En este expediente se investiga exclusivamente la responsabilidad de funcionarios en el descuido de la escena y corre en paralelo a aquel que investiga la muerte del fiscal Nisman, quien apareció muerto en su departamento el 18 de enero de 2015, cuatro días después de haber presentado una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner.

La Justicia no pudo determinar todavía qué fue lo que pasó con el fiscal. El juez Ercolini firmó un fallo en el que dio por probado que se trató de un homicidio, pero no se logró identificar quién lo habría matado ni por qué. La Cámara Federal ratificó ese criterio hace ocho años, pero el caso todavía no fue elevado a juicio.

Al procesar a Fein en esta causa, el juez Ercolini sostuvo que ella operó “como una barrera que impidió la obtención de otros elementos que posiblemente hubieran arrojado más certezas sobre los probables autores materiales del hecho y, en definitiva, el descubrimiento de la verdad”.

En sus descargos, la defensa de la fiscal Fein, en manos de Lucio Simonetti, pidió nuevas medidas de prueba, sostuvo que la escena incluía otros sectores del departamento -no solo el baño- y relativizó los efectos de la presencia de distintas personas en el lugar.