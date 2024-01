escuchar

El anunciado retorno de las cuasimonedas al país, decidido en las últimas por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el eventual efecto contagio en otras provincias que aduzcan no tener fondos para hacer frente a sus obligaciones, sobre todo salariales, parece no inquietar al gobierno de Javier Milei.

Al menos, según el portavoz Manuel Adorni, quien hoy relativizó la posibilidad de una catarata de decisiones autónomas de otras administraciones provinciales en ese sentido, aunque advirtió que el Gobierno “jamás” saldrá en auxilio de las provincias que soliciten ayuda para poder pagar sueldos.

“Cada provincia tiene la libertad de hacer lo que considere correcto, y si consideran correcto pagarle a sus empleados públicos con papeles emitidos por la provincia, bienvenido sea”, dijo Adorni ante una pregunta de LA NACION en la conferencia de prensa matinal, en Casa Rosada.

En crítica directa a Quintela, quien se posiciona al tope del ranking de los mandatarios que se sostienen alejados de la Casa Rosada, Adorni vinculó la decisión de Quintela a su negativa a “ajustar las cuentas” que promueve el Poder Ejecutivo nacional. “No nos metemos en ese tipo de decisiones, pero si uno gasta más de lo que tiene, y no hay intención de ajustar las cuentas públicas… dependerá de la valoración que haga cada ciudadano de ese papel”, dijo el portavoz.

¿Habrá efecto contagio hacia otras provincias? “ Las provincias, o la gran mayoría de ellas, entienden algo tan básico como que no se puede gastar más de lo que se tiene y están tomando medidas y ajustando sus cuentas para que eso efectivamente sea así. Claramente no nos preocupa , son decisiones estrictamente provinciales, pero jamás van a ser rescatadas por el gobierno nacional”, definió Adorni.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la habitual conferencia de prensa ofrecida en Casa Rosada. telam

La Legislatura riojana, con mayoría absoluta del peronismo local (tiene 32 legisladores sobre 36), aprobó ayer la emisión de cuasi monedas por un $22.500 millones. Serán los Bocade. Minutos antes de la sesión extraordinaria, el oficialismo anunció que el monto aumentaba 50% debido a la inflación proyectada por la Nación.

Varios gobernadores, además de Quintela, han reconocido en las últimas horas problemas para pagar sus cuentas. Mientras acusaba a su antecesor, Alberto Rodríguez Saá, de dejarle las arcas vacías, el puntano Claudio Poggi, por caso, desdobló el pago de sueldos de diciembre, y ya solicitó un crédito al Banco Nación para abonar los sueldos de los empleados públicos. Si la legislatura local no aprobara ese préstamos, está en carpeta el uso de una billetera virtual, según fuentes de esa gestión contaron a este diario.

Desde el gobierno de Santa Fe que encabeza Maximiliano Pullaro, también informaron que los ingresos de la provincia fueron sensiblemente menores en 2023 que el año anterior. Los gobernadores peronistas se reunirán esta tarde en Buenos Aires y están “en contacto permanente” con los demás, mientras crece la preocupación por el ajuste que promueve el Gobierno en la coparticipación federal.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, afirmó hoy que hay que “Tucumán tiene sus finanzas equilibradas y no vamos a emitir una cuasimoneda”. En lo que pareció una crítica a su colega riojano, y durante un diálogo con medios locales, Jaldo afirmó que “la cuasimoneda surge por necesidad, pero perjudica mucho a la gente, ya que la misma sufre un descuento, no se paga ni se contempla el valor nominal que tiene el billete”, destacó. “Quintela venía recibiendo una parte de la coparticipación bajo cuerda, y ahora se la sacaron. Por eso se le complicó”, contaron desde otra administración provincial.

La respuesta del portavoz al mandatario riojano fue en línea con declaraciones del propio Presidente, quien acusó a Quintela de dilapidar dineros públicos en el pago de recitales de artistas como Lali Espósito. “El gobernador recibe lo que tiene que recibir, no nos quedamos con el dinero de nadie, pero si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías no es problema nuestro, ¿no?”, dijo el Presidente en diálogo con radio Mitre.