El Gobierno criticó el tractorazo del campo: “Están marchando por las dudas”

El Gobierno criticó este viernes el tractorazo que el campo anunció para mañana en protesta contra la presión tributaria que enfrenta el sector. En su conferencia de prensa semanal, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, consideró que los productores marcharán “por las dudas” y aseveró que la movilización tiene una intencionalidad política. También habló sobre los debates en torno al Consejo de la Magistratura, la ampliación de la Corte Suprema y el impuesto a la “renta inesperada”.

Ante la consulta de un periodista sobre el reclamo del campo “contra la presión tributaria y la suba de retenciones”, la funcionaria contestó: “Acá no hubo suba de retenciones a los productores. Entonces, la verdad es que están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen o que imaginan que puede suceder. Con lo cual, no tenemos ninguna duda de que se trata de una marcha absolutamente política y que tiene que ver con otros intereses que defender los legítimos derechos de las cuestiones del campo”.

Tras ello, Cerruti calificó al sector como “fundamental” para el crecimiento de la Argentina y sostuvo que el aumento actual de las exportaciones tiene que ver no solo con su actividad sino también con el complejo agroindustrial alrededor de la misma, el cual es “fortalecido” por el Gobierno. Frente a este escenario, insistió: “La verdad es que no entendemos [los motivos de la movilización], son casi consignas políticas. Si efectivamente son contra la suba de retenciones, no existen ni hay proyecto. Con lo cual, no está muy claro por qué y para qué están marchando”.

Las declaraciones se conocen luego de que ayer el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dijera que los productores “ni sueñen” con entrar a la Ciudad con tractores en el marco de la protesta, que prevé una movilización a Plaza Mayo.

Los dichos del funcionario generaron descontento en el campo. En diálogo con LA NACION, Juan Monín, presidente de la Sociedad Rural de Sachayoj y uno de los organizadores de la marcha, expresó: “La verdad es que no me sorprende ni me parece raro que el kirchnerismo salga a provocar incluso hasta el último minuto, siempre ha sido así. Recordemos en el 2008 cuando estaba el conflicto por la 125, todos los días Cristina Kirchner, en vez de tratar de solucionar, le echaba más leña al fuego y hablaba de los piquetes de la abundancia”.

Consejo de la Magistratura y ampliación de la Corte

Más tarde, a Cerruti le preguntaron sobre la postura del Gobierno en torno a la división del bloque de senadores del Frente de Todos (FdT) que ordenó la vicepresidenta para sumar un representante oficialista al Consejo de la Magistratura y también acerca de la ampliación de la Corte Suprema que impulsa el kirchnerismo.

En un primer momento, la portavoz evitó dar una respuesta concreta al afirmar que es conocida “la posición de Alberto Fernández sobre el funcionamiento de la Justicia y de la Corte”. “Lo que el Gobierno entiende es que se trata de un conflicto de poderes entre el Legislativo y la Corte”, añadió.

Sin embargo, ante una nueva consulta la funcionaria se explayó sobre la medida de la expresidenta y acusó a la oposición de obrar en muchas oportunidades de la misma forma pero de contar con protección de los medios de comunicación. Al hacerlo, calificó la decisión de Cristina Kirchner como una “trampa”.

“La oposición se dividió en la Legislatura para eso [obtener más bancas]. Cada vez que hay en disputa cargos para la oposición, se divide para que correspondan a dos bloques. No es una novedad que Juntos se junte para la primera minoría y se separe para la segunda”, dijo sobre la estrategia utilizada esta semana por el oficialismo.

Luego siguió: “Juntos por el Cambio nos tiene habituados a este tipo de trampas para la política, trampas a la democracia, pero tienen el plafón de poder hacerlo con una enorme cobertura mediática que los protege”.

“Renta inesperada”

Por otra parte, Cerruti se refirió al cuestionado impuesto a la “renta inesperada” que anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Lo que el Gobierno entiende es que la renta inesperada es un tema de debate en el mundo. La guerra tiene consecuencias graves económicas y también está produciendo, como la pandemia, que algunos sectores crezcan mucho. Así se incrementan los niveles de desigualdad y la brecha se extiende cada vez más”, sostuvo al respecto.

Y agregó: “Esas situaciones de crisis para un grupo muy pequeño hacen que tengan ganancias inesperadas, que tienen que ver con ese momento particular geopolítico del mundo y no con lo que invirtieron. Lo que entendemos es que es necesario que esto sea distribuido para no seguir incrementando la brecha”.