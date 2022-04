“Se me tiró un grandote encima”: el cantante de La Beriso contó cómo fue asaltado por motochorros cuando llegaba a su casa del banco

El cantante de la banda La Beriso, Rolando Cristian Sartorio, ayer fue asaltado al salir de un banco en la localidad bonaerense de Avellaneda por motochorros que le sustrajeron la mochila, donde guardaba una gran suma de dinero. Hoy aseguró a LN+: “No fue al voleo. No dudo de que hubo un entregador”.

El hecho ocurrió ayer por la tarde, luego de que el cantante saliera del banco Santander ubicado en la avenida Mitre y España. Tras hacer un trámite en el que había sacado dinero para pagar los sueldos de quienes trabajan para su banda, recorrió seis cuadras y en Mitre y 12 de Octubre fue interceptado por tres motochorros que le sacaron la mochila donde llevaba la plata.

Tras el incidente Sartorio hizo la denuncia en la comisaría 1ra. de Avellaneda y la Policía del Grupo Táctico Operativo comenzó la búsqueda de los delincuentes, sin resultados positivos aún.

“Venia del banco, fui a buscar los sueldos de toda la gente que labura para la banda y cuando salgo me cruza un tipo grandote, que la verdad sabia cómo agarrar a una persona, y me tiró al piso. Después se tiraron dos más encima, había entre 3 y 5 motos. Me dijeron ‘quédate quieto’ y se llevaron la mochila con todos los sueldos”, explicó el músico a LN+ esta mañana. Además, apuntó: “Cuando entré al banco, no había nadie. No dudo de que hubo un entregador”.

Por otra parte, aseguró que tiene la hipótesis de que fue “marcado” en el mismo banco. “Caminé seis cuadras hasta el auto, me llama la atención. Demasiado operativo. Cuando crucé la calle se me tiraron encima. No los vi venir. Tuve que cambiar todas las cerraduras de todos lados”, explicó debido a que que en la mochila tenía objetos personales y llaves.

“Ayer estuve con la Policía, vinieron a buscar las cámaras, lo único que se ve es que me siguen dos motos, pero había dos más esperando, me llama la atención. Es raro, nadie sabía que iba al banco. Al voleo no fue porque vinieron a buscar la mochila”, advirtió.

En otro momento de la entrevista el cantante habló sobre la inseguridad en el conurbano. “Hace 49 años que vivo en Avellaneda, estas cosas hacen que te quieras ir del barrio, pero no me voy a ir. Quiero a la gente de acá. Me canso de ver por la ventana robos en la esquina, el otro día vi que le robaban a una chica y desde la ventana tiré un vaso de vidrio, estamos todos cansados, nadie se hace cargo”, explicó.

Por último el artista se lamentó por el dinero perdido: “Somos 25 personas que trabajamos, era el sueldo de todos, fui yo a buscarlo. Nosotros pagamos en toda la pandemia sin trabajar, nos consideramos amigos. Ahora van a tener que esperar a que volvamos a trabajar para pagarles el sueldo de abril”.

Y concluyó: “No me quiero ir del barrio, pero me están echando. En verdad te están echando del país porque pasa en todos lados, pero yo me quiero quedar”.