El Gobierno cuestionó un editorial de LA NACION sobre la situación de las Fuerzas Armadas

A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el gobierno de Javier Milei cuestionó un editorial publicado este martes por LA NACION sobre la crisis salarial de las Fuerzas Armadas. En el comentario editorial se describe la estrechez presupuestaria, así como la situación que lleva a muchos militares a recurrir a otros trabajos para llegar a fin de mes, mientras las unidades se desprenden de edificios y campos que históricamente pertenecieron a las fuerzas. El texto del pronunciamiento, cuyo título es “Dos años de reconstrucción de las Fuerzas Armadas, tras décadas de abandono y desinversión”, es el siguiente:

“Parte de la información publicada por LA NACION es falsa en sus premisas centrales porque omite el contexto de la herencia recibida, desconoce el marco normativo vigente y presenta como crisis actual lo que es un proceso de reconstrucción ordenado y en marcha.

Los temas que aborda -situación salarial, capital humano, bienestar del personal, obra social, reequipamiento, financiamiento y ordenamiento patrimonial- son prioridades centrales de la política de Defensa del Gobierno del Presidente @JMilei.

Esta situación no puede analizarse de manera aislada: así como el país heredó un caos económico, financiero e institucional sin precedentes, el sistema de Defensa también acumuló años de desinversión y postergación de decisiones estratégicas.

Respecto del patrimonio inmobiliario, se mezclan activos del Ministerio de Defensa con el predio de la Policía Montada, que pertenece a la Policía Federal Argentina (Ministerio de Seguridad Nacional) y es ajeno al ámbito castrense.

El ministro Carlos Alberto Presti con la conducción de las Fuerzas Armadas X @FAArgentinas

Para ordenar este proceso se creó el Plan ARMA, mediante el decreto 314/2026. Cuando se vendan bienes que no pertenecen a las Fuerzas Armadas, el 10% se destinará a Defensa. Cuando se trate de bienes propios, el porcentaje que se reinvertirá en las Fuerzas Armadas aumenta hasta el 70%.

En gestiones anteriores, esos recursos ingresaban al Tesoro sin afectación directa a la cartera de Defensa. Ahora existe un mecanismo que los devuelve al sistema y financia capacidades concretas.

Sobre los salarios, el Presidente Milei es consciente de que existe una deuda histórica con las Fuerzas Armadas, tal como expresó el pasado 2 de abril. La recuperación salarial acompaña el proceso de reconstrucción y debe desarrollarse de manera responsable y sostenible.

En esa línea, el decreto 473/2026 incorporó el suplemento por título al régimen de haberes militares, una medida histórica y estructural que reconoce formación académica acreditada y normaliza la situación del personal militar con otros ámbitos de la Administración Pública.

Respecto de la obra social, la creación de OSFA reemplazó el esquema anterior para ordenar el sistema heredado, regularizar pagos y avanzar hacia una cobertura más moderna, sustentable y federal.

Al referirse al reequipamiento, el caso de los Super Étendard corresponde a una adquisición de 2017 y no puede utilizarse como parámetro del proceso actual. Este Gobierno inició su mandato en diciembre de 2023.

Desfile militar por el 9 de Julio, en 2024 María Bessone

En esta etapa se avanzó con hechos concretos: se adquirió el sistema de armas F-16, aeronaves P-3C Orión, vehículos blindados Stryker 8x8, camiones Unimog U4000, helicópteros Bell 407, aeronaves Beechcraft TC-12B Hurón, radares 3D, vehículos aéreos no tripulados, conectividad satelital y modernización del TAM 2C.

Además, es incorrecto afirmar que los racionamientos están suspendidos, ya que dicha prestación se encuentra en proceso de recuperación sostenida desde 2024.

Después de décadas de abandono y desinversión, la reconstrucción de las Fuerzas Armadas no se resuelve con diagnósticos parciales. Se resuelve con personal reconocido, financiamiento previsible y planificación de largo plazo.

Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei y el ministro teniente general Carlos Presti, el Gobierno Nacional está ordenando lo heredado y avanzando con una gestión seria, transparente y orientada a fortalecer a las Fuerzas Armadas para la defensa de la patria”.