El gobierno de Axel Kicillof criticó la intervención del Tesoro de Estados Unidos

LA PLATA.-El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, criticó la intervención de Estados Unidos en la política económica nacional y pidió al presidente Javier Milei que cambie el rumbo. “Ya tuvo una señal de alarma, de alerta en las urnas el 7 de septiembre. No la está entendiendo. Va a tener otra señal de alarma el 26 de octubre”, advirtió el funcionario, que es una suerte de mano derecha del gobernador Axel Kicillof.

“Le pedimos que cambie el rumbo. Ya que tenemos tan buen vínculo, ya va a ver a Trump (Donald, presidente de Estados Unidos) mañana, que por lo menos escuche su discurso productivo. Que se copie eso y defienda la producción nacional”, señaló Bianco.

“Milei está a tiempo de empezar a defender el trabajo y la producción nacional”, exigió el funcionario. Mencionó que se destruyeron 262.000 puestos de trabajo en el país desde que llegó Milei al gobierno.

“La política económica está llevando a la ruina a las empresas”, dijo. Y precisó que “16.000 Pymes dejaron de contratar empleo. Se desinfla la economía y acumula tres meses consecutivos de caída”, precisó.

“Estamos muy preocupados”, dijo y enumeró las consecuencias económicas de la apertura de importaciones y la caída del consumo interno. ”Está fuera de la realidad el Presidente", opinó.

Carlos Bianco, ministro de gobierno bonaerense PBA

“Son días en los que proliferan los anuncios económicos- dijo Bianco- Cualquiera de esos anuncios no tiene impacto real y efectivo sobre la producción, los ingresos, la demanda. Son macroeconómicos que tiene por objetivo sostener estabilidad, la macroeconomía hasta las elecciones. Distintos tipos de salvatajes”, apuntó.

Javier Milei y Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU. en Casa Rosada Walter Carrera/ Presidencia

“Están sosteniendo la economía con distintos salvatajes ante una situación muy grave: el blanqueo, después el préstamo del FMI y ahora la intervención del Tesoro de Estados Unidos en la oferta de dólares y compra de pesos en la Argentina. Veremos con qué salen mañana. Ninguna de estas noticias está mejorando la vida de los argentinos. Todo lo contrario”, dijo.

En el tramo final de la campaña electoral de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre, el ministro de Gobierno provincial informó: “Vamos a seguir hasta el último día trabajando con todos nuestros candidatos”.

En este sentido, el Movimiento Derecho al Futuro participará de una caravana que se proyecta el 17 de octubre hacia la casa de Cristina Kirchner en la calle San José 1111 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Está prevista una caravana y estamos trabajando en conjunto más allá que en la provincia se realice algún homenaje por los 80 años del 17 de octubre de 1945″, afirmó Bianco.

Por último, el funcionario pidió a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires votar un endeudamiento que está trabado en el Senado: “Vamos a seguir trabajando para que se haga efectiva la aprobación de esa ley corta que es para pagar deuda que nosotros no tomamos”, reclamó.