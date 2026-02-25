El gobierno de Kicillof aceptó un pedido de Tapia para frenar una investigación sobre los fondos de la AFA

El gobierno de Axel Kicillof aceptó el traslado de la AFA a la provincia de Buenos Aires, pese a que la Inspección General de Justicia (IGJ) había rechazado la mundanza y avanza con una investigación sobre posibles irregularidades en los libros contables de la entidad futbolística.

La AFA, que preside Claudio “Chiqui” Tapia, se encuentra en medio de un escándalo por la aparición de empresas fantasma a donde se desvió dinero, una investigación sobre una mansión en Pilar vinculada al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, denuncias de evasión y maniobras judiciales que buscan llevar las causas a jueces amigos.

Este miércoles, la Inspección General de Justicia (IGJ) pidió que se designen veedores oficiales en la AFA. La presentación fue hecha ante el Ministerio de Justicia de la Nación, horas después de que la entidad incumpliera la presentación de una ampliación documental.

La IGJ está requiriendo información sobre las sociedades comerciales que armó la AFA de Tapia y Toviggino.

En un comunicado, el Ministerio de Justicia informó que “la IGJ avanza con la solicitud de veedores en la AFA debido a la gravedad de las irregularidades”.

De acuerdo a la documentación a la que accedió LA NACION, los estados pretenden revisar libros contables y financieros de la AFA cerrados al 30 de junio de 2025.

La notificación de la IGJ a la AFA

En medio de esos avances de la IGJ, el abogado de Tapia, Gregorio Dalbón, anunció que la provincia de Buenos Aires “ratificó la mudanza de la AFA y rechazó la competencia de la Inspección General de Justicia”. La jugada busca frenar el avance de la IGJ sobre los números de la entidad y abre la puerta para judicializar la investigación.

Dalbón hizo referencia en un posteo a la decisión de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia que benefició a la AFA.

La Provincia de Buenos Aires ratificó la mudanza de la AFA y rechazó la competencia de la Inspección General de Justicia. https://t.co/9RPT2bWaSE — Gregorio Dalbon #CristinaLibre (@Gregoriodalbon) February 25, 2026

Hasta ahora, el gobierno de Kicillof evitó referirse a la medida que celebró el abogado de Tapia.

El gobernador mantiene al jefe de la AFA al frente del Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado)

En el Gobierno nacional, entre tanto, aseguraron que la resolución de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia “no cambia nada” y que seguirán dando los pasos previstos tras el pedido de la IGJ para designar veedores en la AFA. La decisión final está en manos del Ministerio de Justicia. Se descarta que habrá un contador y un abogado.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por LA NACION detallaron que la resolución ni siquiera menciona la calle y la numeración de la “nueva” sede en el partido de Pilar. “Lo hicieron a las apuradas con el único fin de judicializar el tema y apuntar a la Cámara Civil”, dijo un funcionario.

La resolución sobre el cambio de jurisdicción fue firmada por la Directora Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, Silvia Andrea García, a las 15:04. Dos horas y media antes, cerca de las 12:30, la IGJ ya había notificado a las autoridades de la AFA.

La Inspección General de Justicia había rechazado la semana pasada el pedido de la AFA para trasladar su sede social a Pilar, bajo jurisdicción bonaerense y fuera del alcance de la entidad.

El organismo de control tomó la decisión luego de que funcionarios suyos visitaran el lugar al que la AFA pretendía mudarse y concluyeran que allí no había oficinas ni instalaciones de la asociación. Se sostuvo que nunca hubo un traslado real de domicilio de la AFA, sino un intento por cambiar de jurisdicción.