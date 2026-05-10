Desconcierto y nuevas tensiones internas en el Gabinete tras la continuidad de Adorni

Javier Milei no lo va a soltar. A los integrantes del Gobierno les quedó claro el viernes que el Presidente, de momento, no piensa echar a su jefe de Gabinete pese a que la Justicia investiga inconsistencias en su patrimonio y a que corren como agua las presiones internas, que solo la senadora Patricia Bullrich expuso en público. Ferviente en la reunión que compartieron, Milei les dijo a los ministros que iba a defender a Adorni incluso si tenía que perder la elección de 2027 y que no pensaba rendirse frente a los periodistas (a quienes acusa de querer limarlo). Les aclaró, dicen además, que esa no solo era su posición, sino que debía ser la de todo el Gobierno.

Cuando Bullrich lo interrumpió para retomar que Adorni debe presentar la declaración jurada ya, y así disipar dudas, el Presidente -que la había abrazado al llegar- la frenó en seco y le marcó que estaba hablando él. Luego Milei se fue y dejó a Adorni a la cabeza del mitín. La senadora ahí retomó su planteo, pero el jefe de Gabinete -cuentan- ya estaba airado luego de un aval más de Milei, en este caso frente a sus subordinados.

El Gobierno atraviesa un momento de desconcierto y con nuevas tensiones abiertas, sin hitos de gestión hacia donde recalar y con la sospecha de corrupción como una mancha venenosa que salpica cualquier puesta que intente hacer bajo el paraguas de la moral. Reina la incertidumbre en los más altos cargos de la Casa Rosada sobre cómo se trabajará de ahora en más con Adorni en esta situación, si no es con los focos sobre sus problemas, como hasta ahora, a la vez que cae la imagen en los sondeos. Distintos personajes del oficialismo consultados por LA NACION cuentan que Milei está infranqueable y que tanto él como Luis Caputo tendrían una “convicción total” de que la economía dará gestos de respiro que cambiarán el humor social.

Milei junto a Caputo y Quirno en Los Ángeles, cuando se encontraron con el cantante Lionel Richie Presidencia

“¿Dónde lo ponés a Adorni? ¿De jarrón en en un despacho? ¡Es el jefe de todos los ministros, una de las personas más importantes del Gobierno! Y el tipo, con estos problemas, está ahí. Los periodistas esperan verlo agonizar y se está dando vuelta todo el mundo [los votantes]“, lamentó una fuente oficialista ante LA NACION.

En algunos sectores que puertas adentro arremeten contra el jefe de Gabinete todavía se aferran a que, en algún momento, dé un paso al costado. “Hay que ver cuánto resiste. No lo podés sentar en ningún lado. ¿Cómo mantenés a un jefe de Gabinete que no funciona? Lo mejor que tenía era su forma de comunicar y ahora no puede estar al frente de un atril", analizó una voz del Gobierno, que -siempre verticalista- aclaró que por ahora hay que “seguir lo que dice Javier”.

Otros, que notaron el talante de Adorni empoderado por los Milei, perdieron fe de que el funcionario se corra. “Hay etapas en las que renunciás y el quilombo baja, pero hoy ya está. Se quedó tanto tiempo que el daño está hecho. Ahora el proceso judicial va a seguir y Adorni debe creer que mientras sea jefe de Gabinete va a tener más peso respecto a la Justicia. Al periodismo no puede volver”, comentó un descreído de que parta. Otro funcionario de alto fuste añadió: “El problema acá es la continuidad de la gestión y cuál es la evaluación de los valores morales. Me molesta que no seamos más estrictos”.

Distintas tribus del oficialismo se preguntan si el Presidente y Karina Milei no ven el “nivel de daño” que creen que Adorni le hizo a esta administración con su decisión de quedarse en el cargo. Milei insiste con que es honesto.

Bullrich se despegó de Adorni y esta semana tuvo una caminata en Villa Lugano con Pilar Ramírez, principal espada de Karina Milei en la Ciudad Tadeo Bourbon

Además de la caída en las encuestas -que fuentes aseguran que hasta toca al círculo duro libertario-, a la gestión de Milei le aparecen más fricciones en su tropa. A la ya conocida disputa entre su hermana y los Menem con el estratega Santiago Caputo se le adhieren los chispazos por la irrupción de Bullrich desmarcándose de Adorni. Parece que a la senadora, que muchos halagan en privado por sus dichos, en la reunión de Gabinete la dejaron sola.

Los que ven el vaso medio lleno especulan con que Bullrich, a través de este despegue, pueda absorber los votos que perdería Milei por apoyar a Adorni y así evitar que migren fuera de LLA. “Patricia podría ocupar el espacio de ancla en la racionalidad”, analizó esperanzada una fuente sobre la irrupción de la senadora que -disconforme con el tratamiento oficialista y segura de que esto daña al Gobierno- retomó la centralidad que había perdido tras salir del Ministerio de Seguridad y estar meses aburrida en el Congreso.

Algunos aventuran que el Gobierno también está atravesado por las esquirlas de la interna en la Justicia. “Muchas veces he sentido que la política o el poder querían influir en cuestiones judiciales”, deslizó el jefe de Gabinete esta semana.

Tanto funcionarios del Gobierno como personajes externos que tienen línea directa con las más altas esferas de la Casa Rosada apuestan a que Adorni haga una declaración jurada que le dé plafón a los gastos en dólares en efectivo que le endilgan. Pero hacen un reparo: que hasta que no terminen de pasar los testigos por Comodoro Py, no quedará claro el monto a justificar. Esto iría contra la celeridad que Milei planteó que le aplicaría el jefe de Gabinete a la entrega del documento.

Protegido por el Presidente de los cuestionamientos de sus colegas, se espera que en los próximos días confirme una nueva conferencia de prensa.

Karina Milei viajó esta semana a San Juan para la Expo San Juan Minera 2026 Presidencia

El escándalo afectó no solo la gestión en la Casa Rosada, sino también en el Congreso. Fuentes al tanto del devenir legislativo del oficialismo aceptaron ante LA NACION que el Súper RIGI -anunciado con pompa- todavía no está escrito. Las próximas apuestas son la reforma política, la ley de propiedad privada y la ley hojarasca.

La reforma política, la más ambiciosa, que entró por el Senado, todavía no tiene fecha y sufre las consecuencias de la interna. Es que Karina Milei y los Menem no quieren torcer el brazo respecto de la eliminación de las PASO, mientras Bullrich pretende concesiones para sostener su bloque de LLA+aliados con 44 legisladores. En el karinismo descreen cuando Bullrich desliza que los votos para sacar las primarias no están y advierten que de ningún modo permitirán que se trate ficha limpia por separado.

El Adorni gate chocó con las expectativas que -cuentan- tenía Martín Menem de hacer avanzar la mayor cantidad de iniciativas antes de que arranque la Copa del Mundo. El titular de Diputados consideraba que después todo se debatirá en tono electoral 2027.

Sin embargo, al gran evento del fútbol en el Gobierno lo esperan con ansias. Messi y no Adorni. En un sincericidio esta semana, Daniel Parisini (el Gordo Dan), principal propagandista libertario, escribió y en mayúsculas: “¿CUÁNDO ARRANCA EL MUNDIAL?“.