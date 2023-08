escuchar

LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof sostiene que detrás de los 150 intentos de robo en banda registrados en el Gran Buenos Aires hay grupos organizados por sectores políticos. Apunta a la existencia de una “campaña organizada” por un sector de la oposición política que “podría beneficiarse con el caos” de los saqueos, pero desligó a La Libertad Avanza de Javier Milei de los hechos.

Así lo sugirió uno de los hombres de mayor confianza de Kicillof, Carlos Bianco, que se diferenció de las denuncias contra Milei que deslizó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. La vocera fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuan por omisión de denuncia y posible incitación a la violencia.

“Se intentó instalar una situación de caos. Claramente hay una fuerza política que se beneficiaría con una situación de caos y salió muy rápido a intentar capitalizarlo”, destacó Bianco, jefe de asesores de Kicillof, que lo acompañó a supervisar el operativo montado en Puente 12, partido de La Matanza. “No tengo evidencia de que la gente de Javier Milei esté detrás. No ceo que tenga la operatividad para organizarlo”, completó.

“Fue una situación organizada y planificada. No se trató de lo que se intentó instalar, que eran saqueos de gente con necesidades de alimentos, eso es otra cosa”, dijo esta mañana el asesor de Kicillof.

En el mismo sentido habló el ministro de Seguridad, Sergio Berni: “Estoy totalmente convencido de que Milei no tiene nada que ver. Creo que es de las personas que no hace nada de lo que no le gusta que le hagan”, afirmó.

El gobernador, por su parte, llamó hoy al líder del Movimiento Evita y funcionario nacional, Emilio Pérsico. Busca trabajar de manera coordinada para apaciguar la situación con miras a los comicios generales de octubre. Más tarde habló de los políticos opositores. “Cuando dicen ‘todo o nada’ es porque quieren llevarse todo y dejarle nada al pueblo” , sostuvo, sin mencionar los episodios de violencia que conmovieron a su territorio.

Kicillof se mostró este jueves en control sobre la gestión, pese a que entre ayer y anteayer se registraron 150 intentos de robo supuestamente organizados en distintos municipios del Gran Buenos Aires. En especial, en la primera sección electoral, con epicentro en Moreno, José C. Paz, Escobar y Luján. En este último distrito se registró un enfrentamiento anoche frente a un supermercado Chango Más que concluyó con siete personas detenidas.

Kicillof, durante una entrega de escrituras, al frente de un acto de gobierno , tras la sucesión de episodios violentos.

En tanto, en Arrecifes otras 15 personas resultaron detenidas en las últimas horas, acusadas de tentativa de robo calificado.

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Augusto Costa, opinó que los hechos de violencia que se sucedieron desde el martes a la noche fueron producto de “una acción planificada que no obedece a razones vinculadas con necesidades sino que tienen una intencionalidad política”. Agregó que Kicillof pidió trabajar con cada uno de los intendentes de los municipios donde hubo robos y ataques”.

En este sentido, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, informó que suspenderá todo tipo de subsidios, becas y programas de ayuda a las personas identificadas con como responsables de los hechos de violencia.

El gobernador monitorea la situación de desbordes violentos en el Gran Buenos Aires con su ministro de Seguridad, Sergio Berni: ya hay 100 detenidos por los violentos episodios de robos en comercios.

El gobierno advierte con atención que los sucesos más dramáticos del Gran Buenos Aires se registraron en municipios gobernados por el peronismo. La excepción fue Tres de Febrero, gobernada por Diego Valenzuela (Pro).

