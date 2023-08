escuchar

La amenaza del fenómeno antisistema de Javier Milei los ordena. Dispuesta a dar pelea y lograr una remontada en la batalla decisiva de las elecciones generales del 22 de octubre, Patricia Bullrich, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, reunió hoy a la plana mayor del conglomerado opositor en el centro porteño y convocó a sus aliados a dejar atrás los rencores por la interna y a cerrar filas en todo el país para dar vuelta el resultado de las PASO, en las que el espacio fundado por el libertario Milei se impuso como el más votado, un revés que no esperaban en las filas de Pro, la UCR y la Coalición Cívica.

Durante su discurso, Bullrich ensayó una fuerte arenga a la tropa de JxC, que venía alicaída y en un estado de conmoción por el golpe de las primarias. T ras su paso por el Council of The Americas, la exministra de Seguridad intentó unir a vencedores y vencidos después de la feroz interna de JxC por la candidatura presidencial. Les reclamó que se “den la mano” para llevar a la sociedad un “mensaje” de “cambio profundo, que no es improvisado”.

A sabiendas de que tiene la misión de ensamblar al frente opositor, en momentos en que varios jefes de JxC no salen de la conmoción por el triunfo de Milei, Bullrich les prometió a todos los líderes del espacio y lugartenientes que tendrán “lugar en la campaña” para aportar. Se definió como una “militante” y reiteró que su intención es armar un “verdadero gobierno de coalición”. Apuntó además contra el kirchnerismo. “Enfrente están los que dicen peronismo o disolución nacional. Que se dejen de joder. Vamos a ser los que cambien la lógica de la gobernabilidad” , enfatizó. Está claro que uno de los desafíos que enfrenta la exministra es absorber el 11% de los votos que obtuvo Larreta en las PASO. A su vez,

En plena arenga, la aspirante presidencial hizo un análisis del resultado de las PASO. “Fue extraña”, graficó. En ese sentido, dijo que JxC debe “meterse” en el sur de Córdoba para recuperar votos. Y reconoció que el frente opositor perdió adhesiones en distritos que solía acompañar a Pro o la UCR, como Bahía Blanca o Río Cuarto. Ante Néstor Grindetti y Diego Santilli, protagonistas de una reñida disputa, destacó la “gran elección” en Buenos Aires, donde JxC se ubicó como el segundo frente más votado, y se mostró optimista de que JxC logrará alzarse con victorias cruciales en Santa Fe y Mendoza en la camino hacia la elección octubre.

Patricia Bullrich, durante la cumbre de JxC

En ese marco, Bullrich, que estuvo escoltada por Luis Petri, puntualizó que JxC es la única fuerza capaz de “dejar atrás la matriz kirchnerista”. “Lo importante es que todos hablemos el mismo idioma” , lanzó. Y rechazó la dolarización que promueve Milei. Ese mensaje fue celebrado por los radicales.

"No tengo rencor con nadie; quiero que JxC gane porque sin nosotros la Argentina no sale adelante"

En ese pasaje de su alocución, la exministra lanzó una advertencia a sus socios. En medio del debate interno sobre cómo debe pararse ante la irrupción del fenómeno antisistema de Milei, Bullrich remarcó: “Ojo con pensar que hay que discutir con otro candidato. Con la gente hay que hablar de lo que hizo el kirchnerismo”, resaltó. No obstante, dijo que ante la opinión pública hay que diferenciarse de Massa y de Milei.

En ese sentido, Bullrich advirtió: “Nosotros no le regalamos el poder a nadie para que esté dos meses y regrese el peronismo. No seamos boludos” . Por último, dijo que no tiene “rencor con nadie” y aseguró que sin JxC la Argentina “no saldrá adelante”.

Bullrich buscó hoy exhibir musculatura política y cohesión interna para iniciar el camino de la remontada. Reunió en el hotel NH a diputados, senadores, candidatos a legisladores nacionales, gobernadores y mandatarios electos de JxC. El objetivo del encuentro, que organizaron Cristian Ritondo, Damián Arabia y Maximiliano Abad, fue enviar una señal al electorado para recapturar adhesiones y subrayar que el conglomerado opositor tiene capacidad política y sustento legislativo para impulsar un paquete de reformas.

Pablo Tonelli, Massot, Negri y Suárez

Con esta puesta en escena, Bullrich no solo pretende mostrar unidad, sino contraponer la estructura territorial y los equipos del espacio con el armado de Milei. En rigor, intentó reforzar la percepción de que JxC puede ser una alternativa de gobierno . En el entorno de la exministra aspiran a que el temor al giro incierto que propone el candidato antisistema les permita arrebatarle votos al libertario.

Larreta prometió “salir a la cancha”

Hoy, los máximos referentes de JxC arroparon a la candidata presidencial. Quien tuvo un papel protagónico en el cierre del mitin fue Larreta, quien le dedicó un cálido mensaje y prometió que pondrá “todo” para que sea presidente. “No hay incomodidades, los argentinos definieron y el liderazgo lo tiene Patricia y punto. Jorge va a ser el próximo jefe de Gobierno y vamos a ayudar a que Patricia sea la presidenta. Estoy a disposición y vamos a salir a la cancha”, resaltó Larreta.

Por su parte, Gerardo Morales, jefe de la UCR y aliado del jefe porteño -integraron la fórmula del ala moderada- reclamó unidad a JxC para evitar una fragmentación que le allane el camino al poder a Milei. “La clave es estar más unidos que nunca, porque las fisuras que pueda tener JxC pueden llevar a la Argentina a la noche más oscura”, enfatizó el jujeño.

También asistieron los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes), Rodolfo Suárez (Mendoza); y los mandatarios electos Carlos Sadir (Jujuy); Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan). Con ese scrum Bullrich buscó mostrar densidad política de su fuerza y garantías de gobernabilidad para impulsar reformas.

Además, concurrieron Jorge Macri, Néstor Grindetti, Diego Santilli, Rogelio Frigerio, Abad (UCR), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), entre otros. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Leandro Zdero (Chaco) enviaron su adhesión a través de un video. Entre los grandes ausentes estuvieron Mauricio Macri, quien se encuentra en Marruecos disputando un torneo de Bridge, y Martín Lousteau, que se tomó vacaciones tras las PASO.

También asistieron los referentes nacionales Mario Negri (UCR); Juan Manuel López (CC); María Eugenia Vidal; Silvia Lospennato; Luis Juez; Rodrigo De Loredo; Emilio Monzó; Nicolás Massot; Luis Naidenoff; Carolina Losada; Pablo Tonelli; Karina Banfi; Esteban Bullrich; Margarita Stolbizer (GEN); Graciela Ocaña (Confianza Pública); y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos).

La apertura del evento estuvo a cargo de Arabia, armador de Bullrich en el interior y candidato a diputado nacional. Bullrich les dio la palabra a las principales figuras del espacio, como Larreta, Morales, Jorge Macri y los gobernadores. Durante el encuentro analizaron la situación social por los saqueos y el escenario electoral. “Las sociedades no se suicidan, nosotros debemos ser la esperanza que abracen los argentinos. El caos no se combate con más caos”, subrayó Petri.

Antes de ingresar al hotel NH, Negri, jefe de bloque de la UCR y uno de los pocos dirigentes de JxC que optó por mantenerse neutral en la interna entre Larreta y Bullrich, dijo que el espacio opositor debe “demostrar que es la alternativa que pondrá en orden al país”. “Ni caos ni más de lo mismo”, sentenció para contrastar con la propuesta de Milei y Massa.

Frigerio, Valdés, Grindetti, Larreta y Jorge Macri