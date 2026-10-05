El gobierno de Trump destacó el liderazgo regional de Milei para impulsar el combate contra el antisemitismo

WASHINGTON.- En un nuevo guiño en la estrecha relación entre los gobiernos de Estados Unidos y la Argentina, el funcionario de Donald Trump a cargo de monitorear y combatir el antisemitismo volvió a elogiar el liderazgo regional del presidente Javier Milei en esa materia y su trabajo para impulsar los Acuerdos de Isaac, una iniciativa diplomática que busca fortalecer la cooperación entre Israel y países latinoamericanos.

El rabino Yehuda Kaploun, enviado especial norteamericano que en mayo pasado fue recibido por el líder libertario en la Casa Rosada, elogió además la “transformación” en la Argentina desde los atentados en Buenos Aires contra la embajada israelí (1992) y la AMIA (1994) y que esperan sumar a más países a la iniciativa que Milei lanzó en abril pasado junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, uno de sus principales aliados internacionales junto a Trump.

El presidente Javier Milei, junto al rabino Yehuda Kaploun, enviado especial norteamericano para monitorear y combatir el antisemitismo, en la Casa Rosada. Presidencia

“Creo que estamos viendo señales de cómo América Latina se está transformando ante nuestros ojos en muchos aspectos. Por ejemplo, si observamos a la Argentina, hace 32 años sufrió atentados perpetrados por terroristas iraníes contra la embajada de Israel y la AMIA. Hoy, en cambio, vemos que los judíos no temen caminar por las calles y que la gente se desplaza con respeto y dignidad”, dijo Kaploun en una conferencia de prensa en Washington.

“Se aprecia cómo un país puede transformarse mediante acciones positivas y cómo, con el liderazgo adecuado, es capaz de alzar la voz y confrontar el odio”, añadió enviado especial norteamericano, quien en junio pasado había participado del acto desarrollado en esta capital por el 32° aniversario del atentado a la AMIA, en el que murieron 85 personas.

En ese momento, Kaploun había destacado a la Argentina como uno de los socios “más importantes” de Estados Unidos en la lucha contra el antisemitismo.

En la conferencia de prensa de esta mañana, al hablar de los avances sobre los vínculos de la comunidad judía en la región, Kaploun dijo que eso “está ocurriendo en toda América Latina a múltiples niveles”, una “transformación” que es bien evaluada por el gobierno de Trump.

“En cuanto al presidente Milei, es un líder que está trabajando en los Acuerdos de Isaac”, destacó el enviado especial norteamericano, que calificó como “histórico” que la Argentina lidere este esfuerzo a nivel regional.

Javier Milei y Benjamín Netanyahu, en un encuentro en Nueva York el mes pasado @netanyahu

En abril pasado, el Presidente y Netanyahu anunciaron en Jerusalén el lanzamiento de ese iniciativa, un marco estratégico destinado a fortalecer la cooperación entre la Argentina, Israel y socios afines en América Latina, con la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo como uno de sus ejes.

“Hay algo que anda muy mal en términos generales. Estamos ante niveles sin precedentes de odio y antisemitismo. Se necesitan verdaderos líderes que den un paso al frente y digan que este comportamiento no se tolerará ni es aceptable. Ahí es donde aparecen líderes como Milei, que se alzan y dicen que todo ciudadano judío es bienvenido, del mismo modo que lo es cualquier otro ciudadano”, dijo Kaploun este lunes.

La Argentina además ostenta actualmente la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que asumió en marzo pasado. Es el primer país de América del Sur en liderar ese organismo internacional.

El enviado especial de Trump señaló en tanto que esperan que el mes que viene más países se sumen a los Acuerdos de Isaac, que están inspirados en la visión de los Acuerdos de Abraham de Trump para lograr la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes.

“En noviembre se celebrará una conferencia en la que esperamos sumar más países latinoamericanos. La República Dominicana acaba de anunciar su adhesión. Colombia está reconsiderando su postura, y países como Guatemala, Paraguay, Costa Rica y Chile también están en conversaciones al respecto”, dijo Kaploun, que se mostró elogioso del giro respecto a la relación con Israel del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, luego de que su antecesor, Gustavo Petro, rompiera las relaciones bilaterales.

“Esta es una oportunidad para lograr una transformación regional en la que las personas se unan contra el odio [...] Un deber primordial de cualquier nación es proteger a sus propios ciudadanos. Esto incluye a la comunidad judía, y hay países que están fracasando estrepitosamente en este aspecto”, añadió.

El mes pasado, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Netanyahu se reunió con los presidentes Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá, y Rodrigo Paz, de Bolivia, y los invitó a unirse a los Acuerdos de Isaac, en momentos en que se expanden en América Latina gobiernos afines a la administración Trump.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

Congratulations @FlavioBolsonaro on yesterday’s vote and good luck in the final.



I look forward to restoring the extraordinary friendship between Israel and Brazil.



Best wishes for your great victory, my friend. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 5, 2026

Incluso, este lunes la oficina de Netanyahu felicitó al candidato brasileño Flavio Bolsonaro por haberse impuesto en la primera vuelta de las elecciones, y le deseó “buena suerte” de cara al balotaje del próximo 25 de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

“Espero con interés restaurar la extraordinaria amistad entre Israel y Brasil. Mis mejores deseos por tu gran victoria, amigo”, señaló el premier.