El gobierno de Trump llamó a “terminar para siempre con el terror violento” de la izquierda y recordó a Montoneros

WASHINGTON.- Con la participación del canciller argentino Pablo Quirno, entre otros funcionarios de decenas de países invitados, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, inauguró esta mañana en Washington una cumbre global contra lo que la administración de Donald Trump considera la amenaza transnacional del resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda, y advirtió que “llegó el momento de terminar este mal para siempre”.

En su discurso de introducción de la cumbre, en la sede del Departamento de Estado, Rubio hizo referencia a la violencia de los años 70 y 80 en America Latina. En ese sentido, dijo que los países de la región “amigos” de Estados Unidos presentes en el encuentro “recuerdan bien las décadas de secuestros, atentados con bombas, asesinatos y ejecuciones”, y “el terror violento” de Montoneros, Tupamaros, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), Sendero Luminoso y los “guerrilleros marxistas entrenados para matar en los campamentos terroristas de los Castro” en Cuba.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Eric Lee - Pool Reuters

“La inmensa mayoría de esa violencia provino de extremistas de izquierda. Entre 1970 y 1980, el 93% de los ataques terroristas en Occidente fueron perpetrados por la extrema izquierda”, amplió. “Nuestras naciones llevan las cicatrices que lo demuestran. Y hoy nos enfrentamos a una nueva ola de este viejo mal”, dijo Rubio.

La reunión ministerial convocada por el Departamento de Estado este jueves reúne a unos 70 países de Europa, Asia y el hemisferio occidental -entre ellos la Argentina- para ampliar la coordinación, mejorar el intercambio de información y fortalecer los mecanismos internacionales de aplicación de la ley “con el fin de contrarrestar esta amenaza” del terrorismo de extrema izquierda.

“La amenaza no ha desaparecido, por supuesto. Seguirá existiendo, sobre todo mientras toleremos sistemas de inmigración que importan estas amenazas directamente a nuestros respectivos países. Sin embargo, esta amenaza se ha visto considerablemente reducida“, señaló Rubio, que estuvo acompañado por el subsecretario de Estado, Christopher Landau; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el asesor de Seguridad Nacional Steven Miller.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Julia Demaree Nikhinson - AP

“No obstante, durante demasiado tiempo nuestra doctrina antiterrorista ha tenido un punto ciego en lo que respecta a la violencia extremista proveniente de la izquierda política. Incluso hoy, la mera idea de que pueda constituir una amenaza seria se trata como una delirante fantasía de la derecha o, peor aún, como una peligrosa conspiración fascista. Así lo consideran muchos sectores de la prensa, del ámbito académico y universitario“, añadió el secretario de Estado, uno de los funcionarios más empoderados del gobierno de Trump.

En ese momento, al dirigirse a los funcionarios presentes de unos 70 países invitados, Rubio les dijo que estaban presentes en esta cumbre “porque esto es real, porque la situación empeora y porque ya no se puede negar ni ignorar”. Y remató: “Llegó el momento de terminar este mal para siempre”.

Rubio sostuvo también que la “coalición” internacional que se está construyendo para enfrentar esa amenaza “ya está dando frutos”, y que esta cumbre servirá “para seguir avanzando en esa labor”.

“Podemos, y debemos, identificar y mapear esta amenaza, así como reconstruir nuestra arquitectura antiterrorista para derrotarla, tal como lo hemos hecho juntos anteriormente. Ahora debemos hacerlo de nuevo, unidos, mediante el intercambio de inteligencia e información, estrategias coordinadas de las fuerzas del orden y acciones dirigidas a desmantelar las redes financieras que los sustentan. Desmantelaremos estas redes, ladrillo por ladrillo“, desafió.

Rubio sostuvo que en Estados Unidos la proporción de ataques y complots terroristas de izquierda “aumentó a niveles no vistos en décadas”. Según cifras difundidas por el Departamento de Estado, los actores de extrema izquierda fueron responsables del 63% de todos los ataques o complots antigubernamentales registrados en el país, así como de tres de cada cuatro muertes por causas antigubernamentales ocurridos aquí en 2025.

El secretario de Estado, Marco Rubio, saluda al canciller argentino, Pablo Quirno, en Washington, el 13 de noviembre de 2025. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

“Se trata de un mal distintivo y único. Siempre ha estado impulsado por un odio —por encima de todo— hacia la civilización misma. Es una rebelión de lo peor contra lo mejor, una rebelión de los débiles y cobardes contra los fuertes y los buenos. Eso es el izquierdismo radical", advirtió Rubio.

“Puede adoptar diversos lemas e ideologías según el lugar y la época; pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas, pero su naturaleza fundamental es siempre la misma. Es un resentimiento ponzoñoso, disfrazado con el lenguaje de la igualdad, la justicia y la liberación“, agregó.

En sus presentaciones, los funcionarios norteamericanos hicieron hincapié en los grupos políticos seculares violentos cuya ideología es antinorteamericana, como el movimiento descentralizado de extrema izquierda Antifa.

Un manifestante del movimiento Antifa.

Por su parte, Miller -el arquitecto detrás de las políticas migratorias más radicales de Trump- destacó que Estados Unidos tomó la medida “necesaria y esencial” de reconocer formalmente la violencia de izquierda como una forma de terrorismo político que representa una “amenaza directa para la seguridad nacional y para la supervivencia de nuestra forma republicana de gobierno”.

“Es fundamental comprender que el terrorismo político de izquierda busca, como objetivo último, derrocar nuestro sistema y nuestra forma de gobierno. Hemos visto que esto ocurrió en numerosas ocasiones y lugares a lo largo de los años”, agregó, y advirtió que “siempre conduce al encarcelamiento masivo de adversarios políticos y a la privación de sus derechos y libertades”.

El Departamento de Estado destacó en un comunicado que, desde noviembre pasado, la administración Trump designó a cuatro grupos como organizaciones terroristas globales, en referencia a Antifa, la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI), la Justicia Proletaria Armada y la Autodefensa de la Clase Revolucionaria. Ofreció hasta 10 millones de dólares por información que permita desarticular sus mecanismos financieros.

La cumbre en Washington, convocada el mes pasado por el Departamento de Estado norteamericano, había despertado inquietud entre algunos funcionarios estadounidenses, aliados europeos y analistas independientes, que “no perciben de la misma manera la amenaza del resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”, según publicó The Washington Post.

El diario norteamericano había revelado además que a mediados de junio las autoridades diplomáticas de Estados Unidos habían enviado “un comunicado oficial a más de 20 embajadas estadounidenses −entre ellas en la Argentina− solicitando información sobre grupos extremistas de extrema izquierda“.