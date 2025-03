El Gobierno defendió a Santiago Caputo y cuestionó la presentación judicial de Manes

El Gobierno defendió este miércoles al asesor presidencial Santiago Caputo tras el cruce que protagonizó con el diputado nacional Facundo Manes durante la Asamblea Legislativa que le dio inicio al período de sesiones ordinarias el sábado pasado. El vocero presidencial, Manuel Adorni, llamó al legislador de Democracia para Siempre “diputado kirchnerista” y lo criticó por interrumpir el discurso del presidente Javier Milei.

“Es lamentable que se utilice un recurso judicial para incentivar un show que vino a proponer el diputado kirchnerista Manes porque de hecho él, adrede, se la pasó toda la sesión intentando hablar sobre las palabras del Presidente, lo cual es de por sí una enorme falta de respeto a la investidura presidencial y a todos los que estábamos escuchando. Lo del diputado Manes es absolutamente lamentable. Lo bueno es que este año hay elecciones; en tal caso es donde se valuará cada uno de los cargos. Muy triste la actitud del neurólogo”, sostuvo Adorni durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

En ese contexto, ante una pregunta, habló sobre la continuidad del asesor en el Gobierno. “¿Por qué debería ratificar a una persona de su máxima confianza [de Milei]? Destierro las versiones del fin de semana sobre algún tipo de interna o diferencia en el Gabinete. No tenemos ningún problema interno ni nada que amerite algún comentario adicional”, sentenció el portavoz.

El momento de la pelea entre Caputo y Manes

En la misma línea se había expresado Milei este fin de semana al referirse al episodio. “Aquí la prueba de lo mentiroso que es Manes y la basura que son los periodistas que intentaron hacer de esto un escándalo”, escribió el primer mandatario a las 2.30 del domingo en X, y destinó otro ataque al periodismo al repostear un video de un tuitero libertario: “Muchos periodistas son parte del problema... Coimeros”.

En su mensaje, Milei también reposteó la publicación de un perfil libertario que se burló de la agresión al parlamentario de la UCR. “Fueron unas palmaditas nada más y ya se largó a llorar”, ironizó el usuario conocido como “Piti”. Adjuntó un video que primero recorta parte de la denuncia de Manes en los medios de comunicación y luego adjunta la filmación que permite ver a Santiago Caputo darle dos palmadas en el pecho. Este miércoles el diputado presentó la denuncia.

El episodio

El enfrentamiento entre Caputo y Manes comenzó cuando Milei hablaba sobre la Justicia y sus vacantes. El diputado radical levantó la Constitución Nacional y la apuntó hacia el asesor, que estaba sentado en uno de los palcos del recinto. Caputo le devolvía gestos con sus manos y lo señalaba.

Fue en ese momento que el libertario intervino y acusó: “Leela Manes, seguramente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no entendiste nada, leela bien. Quizás tu versión es de inteligencia artificial y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes. Te falta mucha teoría política. No podés confundir colectivistas con libertarios, por favor. Te falta mucha lectura, Manes”.

Manes le muestra una Constitución a Milei en la Asamblea Legislativa

Santiago Caputo increpa a Manes en los pasillos del Palacio

Esa frase luego derivó en el escándalo: el diputado denunció que Caputo lo amenazó y que le pegaron desde atrás. “Vino Caputo y me dice ‘vas a escuchar de mí, no puedo creer lo que dijiste’. Yo le pregunté si el Presidente iba a hablar de la cripto estafa y los jueces por decreto cuando hablaba del capitulo de Justicia, que me parecía importante y vino alguien y me pegó dos piñas”, indicó Manes en diálogo con la prensa al salir del recinto.

Acuerdo con el FMI

En otro tramo de la entrevista, Adorni habló de un potencial acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al que Milei mencionó en su discurso antes de pedir el apoyo del Congreso para aprobarlo. “Se espera a que esté al cierre del primer cuatrimestre del año. Va implicar la recapitalización del Banco Central, no va a inferir que aumente la deuda”, aseguró el vocero.

Y agregó: “No tenemos ninguna duda en que el nuevo acuerdo con el FMI no va a tener inconvenientes en el Congreso porque nunca lo tuvo. Y en este caso menos debería tenerlo porque no incrementa la deuda”.

Cambios en Capital Humano

Por otro lado, el vocero presidencial anunció una reestructuración del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Dijo que se eliminaron la Subsecretaría de Innovación en Economía Solidaria y la Subsecretaría de Políticas Sociales. De esta manera, se creó la Subsecretaría de Promoción Humana “con un enfoque en transferencia directa [de fondos] sin intermediarios”.

“La Subsecretaria de Economía Social era de Emilio Pérsico, quien manejaba millonarios subsidios para cooperativas con las que se encontraba aparentemente vinculado, motivo por el cual fue denunciado y es investigado por la justicia federal por fraude, tráfico de influencias, abuso de autoridad y violación a deberes de funcionario público. El área contaba con más de 1900 empleados y programas superpuestos. La nueva subsecretaría se enfocará en programas esenciales. La motosierra es infinita”, destacó Adorni.

Reestructuración en el Ministerio de Capital Humano: se eliminan áreas y programas superfluos y se prioriza la asistencia directa. pic.twitter.com/96YB81XvDt — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) March 5, 2025

LA NACION