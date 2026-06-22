El Gobierno designó a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa

El Gobierno anunció este lunes a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa. Su designación es en reemplazo de Javier Lanari, que dejó su puesto en las últimas horas. Fernández, especialista en comunicación política, era hasta ahora gerente de Medios en la petrolera YPF.

El cambio es el segundo que se da en el área, después de que el viernes pasado el presidente Javier Milei eligiera como nuevo vocero al hasta ahora diputado, Adrián Ravier. El cambio, con el que se desplazó a Manuel Adorni del cargo, uno de los que detentaba junto al de jefe de Gabinete.

Adorni anunció este atardecer: “Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa”.

Fernández tiene reconocimiento en la comunicación política en general y tiene muy buena valoración interna. Su designación, de hecho, era celebrada este lunes internamente.

Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa.



Fin. pic.twitter.com/ulMOWvb5zc — Manuel Adorni (@madorni) June 22, 2026

Adorni quedó hackeado para seguir ejerciendo la comunicación del gobierno desde que en marzo pasado quedó en el centro de una serie de develaciones sobre su patrimonio, por lo que es investigado por la justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito.

Este lunes, luego de reunirse con Ravier en Casa Rosada, Adorni usó su cuenta de la red social X y consignó: “Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos. En breve anunciaremos el nombre de su reemplazo, quien trabajará a la par del nuevo Vocero Presidencial".

Ravier se reunió este lunes con el jefe de Gabinete en la Casa Rosada para repasar los términos de su incorporación. Su designación fue una decisión del propio presidente Milei, quien mantiene con Ravier un vínculo directo y una relación personal con el primer mandatario.

El nuevo vocero y Milei se mostrarán juntos mañana en un evento de la Fundación Faro, de la que Ravier es uno de sus directivos. Será en la charla: “Ideas para una sociedad libre”, lo que oficiará como un debut junto al mandatario en su flamante cargo.

La designación de Ravier buscó saldar, en la práctica, un problema puntual, pero a la vez compensar la interna libertaria.

El primer problema para los libertarios es, desde hace tres meses, la falta de un vocero. Adorni quedó completamente hackeado para ese cargo en medio de la investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito.

El problema comunicacional se había extendido a las diferentes dependencias del oficialismo.

La elección de Ravier también buscó conformar a ambos lados de la feroz e infatigable interna libertaria entre Karina Milei y Santiago Caputo.

De hecho, el nombre de Ravier fue bien recibido tanto entre los territoriales que responden a la secretaría General de Presidencia como a las filas celestiales que responden al asesor.

“Mi agradecimiento al presidente Javier Milei por la confianza para otorgarme esta nueva función. Estaré asumiendo la semana próxima y trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del Gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina", dijo Ravier, en su mensaje posterior al anuncio.