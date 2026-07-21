Milei rompió el récord de renuncias en un gobierno tras la salida de un director del Banco Nación

Con la oficialización de la salida de Gonzalo Pascual del directorio del Banco Nación y cuando todavía resta un año y medio de mandato, el gobierno de Javier Milei rompió el récord de renuncias de altos funcionarios políticos en una gestión democrática: ya son 274 y superó así la marca de Alberto Fernández, según el seguimiento periódico que realiza el politólogo Pablo Salinas, al que tuvo acceso LA NACION.

La mayor parte de las renuncias respondió a disputas internas. Un grupo más acotado quedó envuelto en denuncias de presunta corrupción. Y un puñado simplemente rotó de función.

Durante la administración de Milei, se fueron tres jefes de Gabinete (Manuel Adorni, Guillermo Francos y Nicolás Posse) y seis ministros: Gerardo Werthein y Diana Mondino, de Cancillería; Lisandro Catalán, del Interior; Mariano Cúneo Libarona, de Justicia; Mario Russo, de Salud; y Guillermo Ferraro, de Infraestructura. También salieron, aunque permanecieron en la estructura oficialista, Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) para saltar al Congreso tras las elecciones legislativas; mientras que Francos y Diego Santilli abandonaron el Ministerio del Interior para asumir la Jefatura de Gabinete.

Las áreas más afectadas por las rotaciones son el Ministerio de Economía (34,7%), la Jefatura de Gabinete (12,8%) y la cartera de Capital Humano (11,3%). No obstante, Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano) son los únicos dos ministros que continúan en sus funciones desde la asunción de Milei. Ambos lideran las carteras de mayor tamaño y las que más áreas concentraron.

Economía registró renuncias de alto impacto, como fueron las de Carlos Frugoni (exsecretario de Coordinación de Infraestructura), Marco Lavagna (extitular del Instituto Nacional de Estadística y Censos) y Facundo Leal (expresidente del Sistema Nacional de Aeropuertos).

Frugoni fue despedido luego de que le detectaran al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales en Estados Unidos que no declaró ante la Oficina Anticorrupción ni la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Lavagna, por su parte, renunció por diferencias con el Gobierno en torno a lo que sería el nuevo sistema de medición de la inflación. Y Leal fue detenido tras un allanamiento en el que le encontraron millones de dólares, distintos tipos de drogas y aparatos de inteligencia.

Facundo Leal, detenido, fue exdirectivo de Arsat Tadeo Bourbon

La renuncia de Adorni, por su parte, generó salidas en la Jefatura de Gabinete. Se trata de dos exfuncionarios de estrecha confianza del exministro coordinador: Javier Lanari, exsecretario de Comunicación y Prensa, y Aimé Vázquez, extitular de la Unidad Gabinete de Asesores.

Lanari se había sumado a la administración mileísta desde el comienzo de la gestión y es amigo personal del exjefe de Gabinete. Adorni anunció la salida de su número dos apenas cinco días antes de presentar su propia renuncia. Lanari fue designado hoy como director del Banco Nación en reemplazo de Gonzalo Pascual. El nombramiento tiene vigencia desde el 25 de junio, mientras que la renuncia de Pascual fue aceptada con efecto retroactivo al 31 de enero de este año.

Manuel Adorni, ex Jefe de Gabinete, ingresa a Casa Rosada Fabian Marelli

“Cada jefe de Gabinete trae su equipo propio. El equipo político cambia”, argumentó una fuente oficial, en diálogo con LA NACION. Santilli seguiría esta misma lógica y armaría su gestión de la mano de funcionarios propios.

Pettovello, por su parte, desplazó en abril a su entonces jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras conocerse que el funcionario había accedido a un crédito hipotecario en el Banco Nación en medio de la polémica por el otorgamiento de estos préstamos. La ministra no cuestionó el acceso a estos créditos, pero evaluó que se trató de una decisión de “alto perfil” que debió haber sido consultada previamente y que generó “ruido” público.

Los ministros Mario Lugones, de Salud, y Sandra Pettovello, de Capital Humano, antes de la marcha federal

Además de la salida oficial de un director del Banco Nación, hoy también se formalizó la renuncia de María Gabriela Real, ahora excoordinadora de Políticas Sociales del Ministerio de Capital Humano. Se trata de una funcionaria que se desempeñaba en el Estado desde enero de 2017. Fue reemplazada por David Guido de Graaff, quien ya venía desempeñándose en el área social de la mano de Pettovello.

Desde Capital Humano dijeron a LA NACION que las numerosas renuncias del área se deben a que “es la cartera más grande y la que absorbió más ministerios”. “Trabajamos para la excelencia. Cuando alguien no trabaja bien, se va”, dijo una alta fuente del organismo. También admitió que las reestructuraciones de la cartera, las irregularidades de funcionarios y los “sueldos bajos” –combinados con propuestas laborales del sector privado– también precipitaron salidas.

“Paralización” e “inestabilidad”

Las renuncias “paralizan” la gestión en varios aspectos, de acuerdo a la lectura de Salinas. “Se resiente el área” dado que el recambio de autoridad política no es automático, a lo que se suma un período en el que el nuevo funcionario evalúa si continuará con el equipo preexistente. A su vez, las cuestiones administrativas –como la generación de usuarios y firmas– demoran el proceso.

Pero hay otro aspecto aún más complejo: el efecto disciplinador. A modo ilustrativo, el politólogo recordó la salida de Mariano de los Heros, quien fue titular de Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que funciona bajo la órbita de Capital Humano. Durante una entrevista, De los Heros se refirió a una posible suba de la edad jubilatoria, sin brindar precisiones sobre ninguna iniciativa oficial.

Aun así, Milei dijo que lo desplazó porque había anunciado, sin su aval, que el Gobierno preparaba una reforma previsional. “Me parece un disparate que un funcionario de segunda línea haga algo así. Me pareció una falta de respeto y voló por los aires, como correspondía”, dijo el Presidente. “No tenía por qué hablar de un tema que no está en la agenda”, agregó.

Salinas señaló que, al ser testigos de estas circunstancias, los funcionarios “se quedan quietos por las dudas, para no perder sus lugares” y que eso frena el ritmo de la gestión.

En paralelo, sostuvo que “llama la atención que, con muy pocos ministerios y faltando muchos meses de gestión por delante, el Gobierno ya rompa el récord”. El registro muestra –afirmó– una inestabilidad de los altos cargos políticos y una inusual cantidad de “malas decisiones” en torno a las designaciones. Subrayó que La Libertad Avanza no tuvo problemas de gobernabilidad, crisis severas ni derrotas electorales que ameritaran recambios en el gabinete para renovar la gestión.

Según el relevamiento de Salinas, el gobierno de Milei superó las rotaciones registradas a lo largo de presidencias de Carlos Menem (201 y 114 en cada período), Mauricio Macri (190), Cristina Kirchner (158 y 127 en cada gestión), Néstor Kirchner (140), Raúl Alfonsín (123), Fernando de la Rúa (119) y Eduardo Duhalde (69).