El Gobierno designó al nuevo secretario de Culto: un integrante de las Fuerzas del Cielo de buen vínculo con la Iglesia

El gobierno de Javier Milei designó hoy a Agustín Caulo como nuevo secretario de Culto y Civilización, por medio del decreto 362/26, firmado por el canciller Pablo Quirno y publicado en el Boletín Oficial.

Traslada así en lo formal lo que ya ocurría en la práctica, dado que Caulo, en su función de subsecretario de Culto, estaba a cargo de la secretaría desde la renuncia de su antecesor, Nahuel Sotelo, primero candidato y desde diciembre pasado, diputado libertario bonaerense.

Integrante de las Fuerzas del Cielo, la línea interna que encabeza el asesor presidencial Santiago Caputo, Caulo trabó desde el inicio de su gestión un buen vínculo con la Iglesia.

Con la firma de su presidente, monseñor Marcelo Colombo, el Episcopado envió una felicitación formal al joven funcionario, misiva en la que le deseó “una buena gestión al frente de esta dependencia” y le reiteró su “disponibilidad para continuar trabajando mancomunadamente en la búsqueda del bien común para nuestro pueblo a través de la labor coordinada entre la Iglesia Católica y el gobierno nacional al que usted representa”. También, según fuentes cercanas, se ganó la confianza del canciller, que combina el respaldo inicial de Karina Milei a su ingreso en el gabinete con un buen vínculo con la tropa digital que responde al asesor Caputo.

Caulo, que tendrá categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario mientras ejerza su función, comparte con Quirno la necesidad de fortalecer el vínculo con la Iglesia, quien suele criticar el ajuste económico y la desaparición de planes como el Fondo de Integración Socio-Urbana (FISU), y hace un llamado al diálogo, lejos del lenguaje violento que adjudica a sectores del oficialismo.

La Iglesia también respaldó semanas atrás el reclamo por la reapertura de la sala de prensa de la Casa Rosada (estuvo monseñor Jorge Lozano en la puerta de Balcarce 50), y reiteró su “vocación por el diálogo constructivo” en reuniones con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri; la diputada libertaria Juliana Santillán y un grupo de diputados e intendentes del PJ bonaerense, todas encabezadas por monseñor Colombo.

La idea del Gobierno es, también, la de acelerar la llegada del Papa León XIV, sucesor de Francisco, al país, aprovechando que el Sumo Pontífice prevé visitar varios países de Sudamérica en noviembre. Lo hace en un contexto adverso: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aliado del gobierno libertario, tuvo fuertes encontronazos mediáticos con el Papa, que nación en Chicago y cumplió su misión eclesiástica en Chiclayo, Perú, durante dos décadas.

Luego de la invitación formal que Quirno le hizo al Santo Padre en febrero pasado, se conoció, como informó LA NACION, que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, viajará en los próximos días al Vaticano y verá al Papa en la audiencia general de los miércoles, con una foto y algunos minutos de conversación previstos. El Vaticano también llevó adelante un gesto de distensión, al designar la semana pasada como nuevo nuncio en el país al arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach.

Al igual que Quirno, tercer canciller del gobierno de Milei luego de Diana Mondino y Gerardo Werthein, Caulo llega a la secretaría luego de las breves gestiones de Francisco Sánchez, que duró desde enero a agosto de 2024, y la de Sotelo, que renunció formalmente el 2 de diciembre del año pasado para asumir su banca de legislador bonaerense. En su momento, se especulaba que Sotelo –quien comparte bloque caputista con el también celestial Agustín Romo, en franca minoría en relación a los representantes del karinismo- volvería a su puesto, pero la sintonía de Caulo con Quirno y su buena relación con la Iglesia y otros cultos mayoritarios determinaron su confirmación como secretario.