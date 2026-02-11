Javier Milei le envió una carta al papa León XIV y lo invitó a la Argentina
El canciller Pablo Quirno hizo entrega de la misiva con la firma del Presidente; “Esta iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre el país y la Santa Sede”, indicó el Gobierno
El presidente Javier Milei invitó formalmente al papa León XIV para que visite la Argentina. “Esta iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre el país y la Santa Sede”, se expresó en el comunicado que dio a conocer la Cancillería.
El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, fue el responsable de hacer entrega de la misiva firmada por el mandatario. En el comunicado se destacó que existe entre ambas partes un “diálogo franco”, “cooperación constructiva” y la “convergencia en valores fundamentales”.
February 11, 2026
“En ese espíritu, hice entrega de una carta de invitación del Presidente al Papa León XIV”, destacó Quirno y sumó: “Reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”.
La audiencia de Milei con el Papa
A inicios de junio de 2025, Milei tuvo su primera audiencia oficial con el papa León XIV, sucesor de Francisco. Aquel encuentro se extendió por 45 minutos y allí ya se había acordado de palabra que la máxima autoridad de la Santa Sede viajaría en algún momento a la Argentina.
Una vez en el Palacio Apostólico, el Papa y el mandatario argentino ingresaron a la biblioteca y se sentaron uno frente al otro, en el mismo escritorio de madera en el que el Presidente estuvo la última vez con Francisco.
En los 45 minutos con León, en verdad el Presidente estuvo a solas al principio durante 15 minutos y luego se sumó “el Jefe”, su hermana Karina Milei. “Como siempre, el Presidente explicó por qué es tan importante la baja de la inflación y su íntima relación con la baja de la pobreza, y hablaron mucho de la cuestión social”, dijo una fuente de la comitiva. Y hubo momentos de distensión, según también confiaron, porque “se reían tanto que desde afuera escuchábamos las carcajadas”.
Después de esa reunión, Manuel Adorni, que entonces era el vocero presidencial, hizo saber que León XIV confirmó que visitaría la Argentina.
El Papa León XIV le confirmó al Presidente de la Nación durante el encuentro que mantuvieron hace unos instantes que visitará la Argentina.— Manuel Adorni (@madorni) June 7, 2025
Fin.
En ese entonces, y según pudo saber este diario de fuentes vaticanas, se especulaba que el viaje podría darse este 2026 en una gira que incluiría Perú —país “adoptivo” de Robert Prevost— y Uruguay.
