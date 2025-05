El Gobierno dice que está tranquilo y ve una “medida electoralista” detrás de la decisión de Servini

En la Casa Rosada hubo dos planos de reacción frente a la decisión de la jueza María Servini de pedir informes bancarios sobre el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, en la causa $LIBRA. Por un lado, desde el entorno presidencial transmitieron “absoluta tranquilidad” frente a la investigación. Por otro, calificaron de la medida como "puramente electoralista” y apuntaron a la cercanía de la votación porteña.

El pedido de la jueza se conoció en la última jornada hábil antes de los comicios del domingo, en los que La Libertad Avanza (LLA) busca ganarle al kirchnerismo y destronar a PRO de su liderazgo en la Ciudad.

Recorrida de Javier Milei, con Manuel Adorni y Karina Milei, por el barrio de Belgrano Rodrigo Néspolo - LA NACION

“Imposible saber para quién juega la jueza, pero estamos cabeza a cabeza entre Manuel (Adorni) y (Leandro) Santoro, así que puede ser para el kirchnerismo”, interpretaron cerca del Presidente, ante una consulta de LA NACION. Otras lecturas en la Casa Rosada lo asociaban a Pro. La coincidencia en el Gobierno era, de todas formas, interpretar la decisión de Servini a la luez de las elecciones.

En la Casa Rosada señalaban que el fiscal del caso, Eduardo Taiano, había pedido la medida un mes atrás, pero “Servini, a horas de las elecciones” accedió al requerimiento.

El fiscal Eduardo Taiano

“Uno puede entender que son los tiempos de la justicia, pero más allá de que tenemos la tranquilidad que está todo bien, que pueden mirar lo que quieran, el pedido va a ser la noticia, va a ser la tapa de los diarios, en la previa de las elecciones”, puntualizaron en la Casa Rosada.

“Estamos absolutamente tranquilos -insistieron cerca del despacho presidencial-. Los pueden dar vuelta como medias que no van a encontrar nada que no corresponda, está todo perfecto; Servini puede levantar todo lo que quiera, que no va a encontrar nada fuera de lugar”.

En las últimas horas, Servini, jueza federal con competencia electoral avanzó con la investigación del escándalo de la memecoin $LIBRA y pidió informes sobre los bancos con que opera tanto el presidente como su hermana y secretaria general de Presidencia, desde 2023 a la actualidad. Solicitó también sus declaraciones juradas de bienes y pidió a la ANSES los datos de su historia laboral.

Las medidas de la jueza apuntan a esclarecer la supuesta maniobra que tuvo lugar el 14 de febrero pasado, cuando Milei promovió desde sus redes el memecoin $LIBRA, que creció de valor exponencialmente y luego se derrumbó en cuestión de minutos.

Karina Milei Ricardo Pristupluk

El caso $LIBRA y se convirtió en el mayor escándalo desde que la administración libertaria legó al poder, en diciembre de 2023, incluso con repercusión a nivel internacional.

Desde el comienzo del caso, en Casa Rosada buscaron bajarle el tono y desde entonces aseguran que están “muy tranquilos porque no se cometió ningún ilícito y eso va a quedar claro”.

Milei está desde el atardecer de este jueves en Olivos y no planea salir hasta la mañana del domingo, cuando dejará el predio de casi 30 hectáreas para ir a emitir su voto. “Trabajo y lecturas de trabajo”, describieron cerca suyo la agenda que llevará en estos días dentro de la residencia oficial.

Milei votará en la sede Medrano de la Universidad Tecnológica Nacional, en el barrio de Almagro, a las 10:30.

Para poder emitir su voto y acompañar a su candidato y partido este domingo, Milei canceló su participación en la ceremonia de inauguración del Pontificado de León XIV, sucesor del Papa Francisco, fallecido el último 21 de abril.

“No daban los tiempos”, explicaron cerca del mandatario a este diario respecto de los motivos de su cambio de agenda. En el el Gobierno hay expectativa sobre lo que puede suceder con los comicios y esperan poder festejar, como lo hicieron en 2023, en el Hotel Libertador, el bunker nuevamente elegido, y ubicado sobre la avenida Córdoba.