El Gobierno dice que si todas las provincias alojaran a los viajeros en hoteles, “no habría cupo de ingreso al país”

La directora de Migraciones, Florencia Carignano, afirmó hoy que las restricciones a los pasajeros que regresan a la Argentina desde el exterior existen porque la mayoría de las provincias no alojan a los viajeros en hoteles. “Si lo hicieran, no habría cupo de ingreso al país”, sostuvo en declaraciones radiales.

“Lo mejor, lo ideal, es lo de los hoteles. El que llega se aísla y se acabó. No habría cupo. Podrían entrar todos, aislarse en un hotel y luego seguir con su vida normal”, afirmó la funcionaria en Radio La Red. Según detalló, dicha fue la propuesta que el Gobierno le trasladó a los distritos, que son los responsables del control de los viajeros.

Sin embargo, Carignano remarcó que solo tres provincias avanzaron en línea con la sugerencia del Ejecutivo: Buenos Aires, Salta y San Juan.

“El Ministerio de Salud explicó la importancia de que no ingrese la variante Delta en un zoom con todas las provincias, luego sacó una resolución administrativa para que informen cómo iban a aislar a los que vienen y sólo tres respondieron”, señaló la titular de Migraciones.

Frente a este escenario, el Gobierno decidió limitar los ingresos diarios desde el extranjero. Originalmente, el cupo fue de 600 personas. Sin embargo, en medio de reclamos por parte de los varados y del malestar expresado por las líneas aéreas, se anunció la flexibilización de la medida desde el último fin de semana y hasta el próximo 6 de agosto.

Según datos oficiales, en la Argentina fueron identificadas hasta la fecha un total de 15 casos de SARS-CoV-2 variante Delta por parte del Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS. Todos ellos corresponden a viajeros internacionales, o relacionados con viajeros, nueve de los cuales fueron informados en la última semana.

En este contexto, en las últimas horas se conoció que uno de los infectados, residente de CABA, incumplió el aislamiento obligatorio y fue denunciado por el Gobierno. “El 29 empezó con síntomas leves, el 1° fuimos a constatar su domicilio, que no estaba completo en la declaración jurada. Hablamos con el portero, tocamos timbre, llamamos a su teléfono celular y no atendió. Nosotros no perseguimos a la gente, hicimos un acta y se la dimos a un juez para que defina si es un delito o no”, dijo al respecto Carignano.

LA NACION